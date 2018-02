Echaron de un evento a una mujer con síndrome de Down "para que no genere molestias"

Una mujer con síndrome de Down fue expulsada de un acto debido a su discapacidad en Barcelona, España.

Se trata de Julia Leal, de 49 años, quien estaba acompañada por sus hermanas en una charla sobre salud y bienestar.

Según medios catalanes, las "invitaron" a abandonar el evento debido a las molestias que podía ocasionar Julia.

Además, cuando las mujeres abandonaron la sala, otros asistentes también lo hicieron.

"Fuimos a buscar una silla y nos la negó y dijo que ahí no podía esta. Incluso sugirió que dejáramos a Julia afuera y que nosotros presenciemos la charla. Intentamos dialogar, pero no había manera y no fuimos y también se fue más gente", contó una de las hermanas de Julia.

Los organizadores del evento prometían un celular a todos los que asistan y, según el abogado de la empresa, las hermanas inventaron la versión ya que no quisieron darles uno a cada una, sino uno por pareja. (MinutoUno y La Nueva.)