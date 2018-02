Pese al 0-5, Christian Bassedas confirmó su continuidad en Olimpo

Aunque admitió que su equipo tocó fondo tras el 0-5 en Rosario frente a Central, el entrenador Christian Bassedas confirmó su continuidad en Olimpo, que sigue sumergido en la zona de descenso en la Superliga.

"Estoy entero, más allá que el nivel del equipo no es el ideal. Creo que tocamos fondo, pero me siento con fuerzas para salir adelante", señaló el ex volante de Vélez a la salida del vestuario visitante del Gigante de Arroyito.

Y añadió: "Estoy muy involucrado con este proyecto y no me pongo límites. Hay que ser valiente para afrontar esta situación y yo lo soy. Daremos batalla hasta que podamos. Nos duele haber perdido, pero no vamos a bajar los brazos".

Bassedas esgrimió que el lunes estará en el Carminatti preparando el partido del viernes ante Arsenal.

"El lunes analizaremos los errores que cometimos y trabajaremos para no repetirlos. Más que eso no puedo prometer", dijo.