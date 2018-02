Videos como los de Playing for Change, con un toque carhuense

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com.ar

La idea fue casi un juego, un chiste, pero prendió tan fuerte que terminó siendo una bola prácticamente indetenible: ¿por qué no hacer videos estilo Playing for Change en el distrito de Adolfo Alsina, con cantantes locales y mostrando distintos lugares del distrito?

La modalidad es bien conocida: distintos intérpretes -normalmente músicos callejeros- cantando canciones en distintas partes del mundo, con un montaje que hace que parezca que están cantando al mismo tiempo a miles de kilómetros de distancia.

Manos a la obra, entonces: había que elegir las canciones, seleccionar los músicos y encontrar qué lugares del partido debían quedar representandos en los videos. Los temas fueron Seguir viviendo sin tu amor, de Luis Alberto Spinetta, y Guanuqueando, de Ricardo Vilca, aunque la versión más conocida corresponde a Divididos.



Los intérpretes elegidos fueron 26 alumnos de los talleres municipales de música, que se estuvieron preparando durante más de dos meses para la grabación. De los videos participaron todos, con edades que van desde los 10 a los 35 años. Cada uno de ellos se ve en un lugar específico del territorio de Adolfo Alsina, cantando o tocando un instrumento.

La grabación se realizó en lugares como Carhué y la costa del lago Epecuén, las ruinas de la villa, Rivera, San Miguel y Villa Maza. Fueron tres días de intenso calor, con temperaturas de 38ºC y jornadas de trabajo que se extendían desde las 7 hasta las 23.

En la calidad del producto final no se escatimaron esfuerzos: cine digital, en 5K -5.120 x 2.880 píxeles-. A cada uno de los intérpretes se lo grabó 5 minutos tocando ambos temas en forma íntegra, para después realizar el montaje del clip y del audio; sin procesar, todos los videos llegaron a ocupar 1,25TB.



La filmación corrió por parte del estudio bahiense Ideada Films, y la toma del sonido a cargo de Oscar Laher. Se grabó en audio multipista, se masterizó, se hizo un primer proceso del audio sobre el video, eligiendo qué parte de la filmación iba con cada audio, buscando el mejor plano. Después, se volvió a masterizar el sonido restante y se dieron los toques finales al video.

Como novedad, cada instrumento se grabó en vivo, en el mismo lugar donde hizo la filmación; no se grabó el video en un lado y el audio en un estudio.

El resultado son dos videos que fueron presentados durante la Fiesta del Turismo Termal en pantalla gigante, y que desde hoy estarán en las redes sociales del municipio de Adolfo Alsina y, por supuesto, en La Nueva. En Youtube se podrán ver en 4K; en Facebook, por restricciones propias de la página, en 720p.



“En todo momento, el objetivo fue mostrar el paisaje y la cultura de nuestro distrito -contó el director de Turismo de Adolfo Alsina, Nicolás López-. De ahora en más, la idea es hacer dos canciones más por año, de la misma manera”.

“Esta fue una prueba piloto, para ver cómo podía seguir en el futuro. Queríamos mostrar los lugares de nuestro distrito y contar lo que tenemos en el distrito, pero no dejo de maravillarme con la música y lo que hemos generado con todo esto. Cuando vi el primer trabajo no lo podía creer; es una experiencia para repetir”, concluyó.





La idea es hacer dos videos por año

Elección. “Nos costó elegir los dos temas -comentó López-. Seguir viviendo sin tu amor es una canción que tenían bastante estudiada y se seleccionó porque iba a dar menos trabajo en principio. Guanuqueando fue el más complejo, pero les gustó porque es una canción a la que se le podían sumar acordeones y varios arreglos”.

Aportes. El dinero para la producción fue aportado por el municipio de Adolfo Alsina, entre las áreas de Cultura y de Turismo. “Fue una prueba piloto, para mostrar lugares y contar lo que hay en el distrito, pero no dejo de maravillarme con lo que resultó”, dijo el funcionario.



Canciones alrededor de todo el mundo

En 2005. Playing for change es un proyecto nacido en marzo del 2005, cuando el ingeniero de sonido y productor estadounidense Mark Johnson filmó y grabó al guitarrista y cantante estadounidense Roger Ridley en las calles de Santa Mónica, California cantando la canción Stand by Me. Fue entonces cuando decidió añadir otros músicos a esta misma canción, grabándolos en distintas partes del mundo.

Alrededor del planeta. Así, hizo distintas tomas en Barcelona, Sudáfrica, India, Nepal, Oriente Próximo e Irlanda, entre otros. Al día de hoy, solo en el canal oficial de Playing for Change en YouTube, el video tiene más de 110 millones de reproducciones.

De todo. El proyecto cuenta con diez CD's de música ya editados: tres de ellos en su estilo callejero, el más conocido; y el resto entre presentaciones en vivo, canciones de determinadas culturas o de algunos intérpretes que se hicieron conocidos a través de los videos. También hay merchandising. Más info en playingforchange.com.