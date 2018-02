Es hora de dejar de “volar”, de bajar a la tierra, ¿no, Olimpo?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Cada vez que juega en el Gigante de Arroyito, hay que anunciar siempre lo mismo: teniendo en cuenta a los actuales equipos de Primera división, es uno de los seis estadios donde Olimpo nunca pudo ganar.

Tal vez no sea un diagnóstico relevante, hasta no lo pueden llegar a tener en cuenta, pero no deja de ser un dato estadístico que abre un poco más la herida de este Olimpo en estado crítico.

A lo que si hay que prestarle atención es a los números que están hundiendo cada vez más al representante bahiense: 4 derrotas consecutivas, un triunfo en los últimos 7 cotejos y la presión de sentir con insistencia, dentro y fuera del ambiente futbolístico, la frase lacerante: "Olimpo ya está descendido".

Todavía le queda aire. Aunque la situación es compleja. Restan 36 puntos, y los de Christian Bassedas están a 13 unidades de Tigre y Patronato, a 12 de Huracán y a 11 de Vélez.

Encima los síntomas de que lo peor puede llegar a pasar se siguen manifestando. A las lesiones de Tellechea, Rosales, Fornari, Caballuci y Carranza (ver aparte), se sumaron dos bajas por suspensiones: Franco Bellocq y Nicolás Pantaleone llegaron al a quinta amarilla y se perderán el partido de esta noche ante Rosario Central, que viene derecho con dos victorias en fila.

Bassedas, quien ayer cumplió 45 años, está tan convencido de lo que pretende y del camino a seguir, que mantendrá el mismo dibujo táctico y cambiará puesto por puesto.

Por Pantaleone ingresará Pedro Silva Torrejón, por Bellocq irá Lautaro Belleggia y en el arco Sebastián Anchoverri reemplazará a Carranza tal como lo hizo frente a Racing.

Es más, el DT olimpiense no le dio cabida a las encuestas publicadas durante la semana en las redes sociales.

Por robo, los hinchas opinaban que para este encuentro debía atajar Guido Villar y que Villarruel tenía que volver a actuar en su posición natural de volante central.

Pero no. Anchoverri volverá a estar bajo los tres palos y Lucas seguirá recostado sobre el carril izquierdo; por el derecho continuará la "Pulga" Vidal y Belleggia formará el doble "5" con Porras.

"La idea es que Belleggia se desdoble, se pare más adelantado y que sea el nexo con los puntas y los volantes mixtos. Le pedí que juegue como siempre lo hizo, que depende de él ganarse un lugar en el equipo titular", le confío Bassedas a La Nueva., antes del viaje en micro de la delegación, con 19 futbolistas, a la ciudad rosarina.

Los pibes se siguen ganando un lugar, porque será la primera convocatoria para el juvenil olavarriense Facundo García, quien fue titular en Reserva frente a Belgrano y River, pero no pudo repetir la fecha pasada, contra Racing, por no tener el DNI en su poder al momento de firmar la planilla para el partido.

De estos ocho futbolistas, uno quedará al margen del banco de suplentes: Villar, Enzo Ramírez, Mancinelli, García, Ibáñez, Llambay, Vila y Lentini.

Otro de los problemas de Olimpo pasa por los bajones en los segundos tiempos. De los últimos 11 goles que le convirtieron, 10 fueron en esas etapas.

No es una merma física ni son cuestiones tácticas, son distracciones letales. Olimpo, por momentos "vuela", mira la luna, se va del partido, se desconcentra en detalles tan infantiles como fatales. Sí, es hora de que baje al planeta Tierra...

De 10 milímetros. Es el desgarro que sufrió el arquero Jorge Carranza en el isquiotibial de pierna izquierda, que lo hizo salir a los pocos minutos de haberse iniciado el cotejo ante Racing. "Me duele hasta para caminar" deslizó el golero después de conocer el resultado de la ecografía, el pasado jueves. Carranza jugó contra River contracturado, no paró y decidió ser de la partida frente a la Academia en Bahía. No podía patear ni hacer movimientos bruscos. ¿Para que lo arriesgaron? Lo concreto es que el "1" no estará esta noche y también se perderá los enfrentamientos ante Arsenal y Estudiantes. ¿Y por la fecha 19 con Colón? Seguramente también.

Mayoría de empates. Olimpo nunca pudo vencer a Rosario Central de visitante (ver cuadro aparte). En 8 visitas, 7 en Primera y una en la B Nacional, el aurinegro perdió dos veces y pudo conseguir 6 igualdades. Es más, los últimos 5 cotejos en el Gigante de Arroyito terminaron en parda.

Va de preliminar. Como tendría que ser siempre, el partido de Reserva entre Central y Olimpo se jugará de preliminar del de Primera división. Comenzará a las 19 en el Gigante de Arroyito. El aurinegro, que el último fin de semana cayó por 2-1 ante Racing de local, formará así: Lanziani; Lacunza, Orozco, Herranz, Fereryra; Covea, Alecha, Alessio, Nahuel López; Katz y A. Rodríguez.

Otras formas de pago. La CD de Olimpo informó sobre las nuevas formas de pago para la cuota social. Puede ser en efectivo, como siempre, o con tarjeta de débito o crédito hasta en 12 cuotas sin interés. También anunció bonificaciones para los socios que decidan pagar cuotas adelantadas: un mes bonificado para aquellos que paguen un año de cuota completo, y medio mes en caso de abonar un semestre entero. Para los que practican algún deporte en la entidad, también hay una opción: abonando todo el año se congela el precio al valor de enero de 2018. Para elegir alguna de estas opciones o averiguar por más detalles, el horario de atención de la sede del club es de lunes a viernes de 9 a 18.

Formaciones

---Rosario Central: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Óscar Cabezas, José Luis Fernández; Andrés Lioi, Leonardo Gil, Maximiliano González, Maximiliano Lovera; Germán Herrera y Fernando Zampedri.

---Olimpo: Sebastián Anchoverri; Cristian Villanueva, Sergio Ojeda, Matías Cahais, Pedro Silva Torrejón; Ezequiel Vidal, Lautaro Belleggia, Gonzalo Porras, Lucas Villarruel; Franco Troyansky y David Depetris.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports (codificado).

Árbitro: Pedro Argañaraz