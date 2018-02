“Por primera vez en muchas décadas, hay una política de transporte en el país”

El doctor Miguel Donadío, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, destacó la labor que viene llevando adelante, en materia de transportes, el ministro Guillermo Dietrich.

A poco de haber cumplido 100 días como titular del puerto local, Donadío dijo que por primera vez en muchas décadas existe en el país una política de transporte.

"Esto tiene que ver con las rutas, con el ferrocarril, con los aeropuertos y con los puertos", puntualizó.

Por ejemplo, dijo que en materia ferroviaria la última política pública se implementó durante la gestión de las compañías inglesas.

"Después podemos hablar de la nacionalización durante el primer gobierno peronista entre las décadas del 40 y 50. Luego vino Menem con su frase 'ramal que para ramal que cierra', pero todos fueron hechos aislados e inconexos.

"Hoy —agregó—, por primera vez en muchas décadas hay una política de transporte integrada, que tiene que ver con pensar un país federal, con pensar en grandes obras de infraestructura".

Luego, en otro tramo de la entrevista concedida a LU2, Donadío recordó que el último presidente ingeniero que tuvo la Argentina fue Agustín Pedro Justo.

"Lo cierto es que las grandes rutas troncales y los grandes edificios públicos se hicieron en ese período, de ahí para acá hubo un poco de relato y de cosmética, pero yo no ví una política seria de transporte y de infraestructura".



También admitió que el ciudadano argentino está un poco ansioso y pretende que todas las obras sean terminadas ya.

"Creo que el argentino es un gran desmemoriado, del 2003 al 2009 el ministro de Transporte era Ricardo Jaime, quien llevaba la valijita del ministerio a la Casa Rosada con los vueltos de los subsidios escandalosos al transporte público, o que

Lázaro Báez era una suerte de empresario estrella que hacia toda la obra publica de la Argentina.

"Hoy —continuó— vemos que en la obra pública se está haciendo un programa impresionante para los próximos años y en nuestro Pago Chico lo vemos con el tren a Vaca Muerta, los accesos al puerto, la autopista en la ruta 33, la obra de El Cholo y la ruta a Dorrego".

Cuando se le acotó que será hora de reconocer los méritos cuando esos anuncios estén concretados, Donadío señaló:

"Lo cierto es que la circunvalación están en marcha y el resto de las obras están muy próximas, pero estamos bajo el paraguas de una política pública que tiene inteligencia e integralidad".

Luego insistió en tener una ansiedad razonable.

"En dos años no se le puede pedir a un gobierno que resuelva la política de transporte cuando hace mil años que no se hace nada. En esto no podemos rescatar a Randazzo, que lo único que hizo fue comprar unos vagones y unas locomotoras.

Si no hubiese ocurrido la tragedia de Once Randazzo no aparecía. No nos comamos ningún relato, ahora sí existe una política de transporte seria".

El futuro de los talleres Maldonado

Sobre el cierre de los talleres Maldonado y de varias estaciones en la vía Pringles, Donadío dijo:

"Es el coletazo de décadas de nada, es el resultado de la inacción del Estado en muchísimos años y ocurre en el tramo donde este gobierno empieza a reactivar todo lo del ferrocarril".

A su entender, se trata de una situación pasajera.

"Se le va a encontrar una solución. Hay dos empresas rusas y una chilena interesadas, estuve reunidos con ellas y esto es producto de que el 95 % de las cargas se traslada en camión. Ahora la industria ferroviaria va a tener preponderancia y este tipo de talleres va a poder aspirar a una solución.



"Obviamente las familias que se quedaron sin trabajo viven una realidad muy dura, pero por las charlas que he tenido me da la impresión que la solución no va a ser cuestión de años".

Sobre este punto dijo que el ferrocarril que unirá Bahía Blanca con Vaca Muerta y su corredor bioceánico van a resultar muy importantes para la ciudad.

"Dentro de unos años veremos quién tiene razón. Puedo decir que las inversiones van a ser transformadoras y nunca vistas".

Donadío dijo que el puerto, más allá de su matriz como exportador de granos, se encuentra ahora con una alternativa muy importante, la cual debe sumarse a la energía eólica.

En tal sentido, puntualizó que la estación marítima ya se encuentra trabajando para adecuarse a lo que vendrá y en tal sentido destacó al grupo de trabajo encabezado por el arquitecto José María Zingoni.