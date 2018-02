Rugby: con el bahiense Alvarez Fourcade, Argentina XV venció a Uruguay

Con la presencia del bahiense Santiago Alvarez Fourcade, Argentina XV venció esta noche a Uruguay, por 34 a 17, en Punta del Este, en el encuentro correspondiente a la tercera fecha del Americas Rugby Championship.

El jugador surgido en Sociedad Sportiva (actualmente en CASI y entrenando con Jaguares), fue titular y jugó todo el partido, en su debut en el actual certamen.

De esta manera, el elenco dirigido por Felipe Contepomi sumó su segunda victoria en el torneo con tries de Juan Cruz González, Ferronato, Schulz, Etchart y Mensa. Además, González (también marcó un penal) y Mallía (2) anotaron las conversiones.

En lo sucesivo, el segundo seleccionado a nivel nacional recibirá a Canadá en Jujuy, el próximo sábado, y luego cerrará su participación visitando a Brasil, el 3 de marzo.

