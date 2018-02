Del Potro confirmó una triste noticia y recibió el apoyo de Jimena Barón

El tenista Juan Martín Del Potro confirmó una triste noticia en las redes sociales y su exnovia, Jimena Barón, le dio su apoyo.

"Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", escribió el deportista en Instagram tras la muerte de su perro.

La cantante, que días atrás explicó los motivos de la separación con Delpo, le dio "me gusta" a la publicación y así le demostró su apoyo. (TN y La Nueva.)