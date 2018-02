Ya transcurrieron 20 años, pero el dolor lo sienten como el primer día. El dolor y la decepción.

María del Carmen Gómez, Ramón Montoya y su hijo Javier, los padres y el hermano de Irina, mantienen la herida abierta.

La mujer está convencida de que, pese a la condena a Eduardo Fermín Eliçabe, no se hizo justicia.

Una misa en la parroquia de Chañar Ladeado es el único acto de recuerdo de este domingo en ese pequeño pueblo de Santa Fe.

“Mantenemos contacto con todos los amigos de Irina, es como si hubiese pasado ayer. Estamos todos mal, porque es algo que el tiempo nunca cura”, comentó, al tiempo de señalar que no tienen contacto con la familia de la otra víctima.

“Mary” repite siempre su satisfacción con la resolución emitida por los jueces bahienses que sentenciaron al acusado a la pena de prisión perpetua, aunque discrepa con la resolución del Tribunal de Casación (confirmada luego por la Corte), que suprimió la aplicación de la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado .

“Tuvo muchos beneficios y ahora anda caminando en la calle, a la par de todos, como si no hubiera hecho nada, mientras nosotros tenemos el corazón destrozado”, remarcó.

Del mismo modo, sostuvo que no sabe dónde está ni pretende encontrarse con Eliçabe.



“No tenemos idea dónde anda y no queremos saber. Lo único que les digo a los padres es que cuiden a los hijos, porque así como mató y violó dos chicas, lo va a seguir haciendo”.

Según la mamá de Irina, cuando el acusado estaba preso nunca los quiso recibir. "Queríamos hablar con él y saber por qué había hecho eso, pero no nos recibió. No se qué le diría hoy si me lo encontrara. Dios va a hacer justicia, porque en la tierra no hubo”.

María del Carmen describió a su hija como alegre y apasionada por su vocación: el trabajo social.

“Con mi marido estamos en muchas comisiones, tratando de ver cómo podemos ocupar nuestra cabeza en otra cosa. Ella era muy solidaria y por eso siempre digo que me dejó un legado. Sigo sus pasos y siempre trato de hacer algo para los demás”.



Rock de Casilda: El recuerdo hecho música

En 1999, Alejandro Lopíccolo, voz del grupo de rock santafesino Libre Expresión, escribió la canción "Un sueño atrás", en homenaje a las mochileras asesinadas a pocos kilómetros de nuestra ciudad.

"Me gusta escribir y describir la realidad, sea buena o mala, y transformarla en canción. En la letra se describe, si se quiere, el camino que decide transitar alguien que tan solo con una mochila desafía la realidad, a veces peligrosa, que nos toca vivir", comentó el músico al ser consultado en las últimas horas por "La Nueva."



"No conocía a las mochileras (por Irina y María Dolores), pero le rendimos nuestro humilde homenaje cada vez que tocamos esta canción en vivo", terminó diciendo el músico de Casilda.

El video volvió a ser colgado en Youtube en los últimos días, como homenaje a las chicas a 20 años del hecho.