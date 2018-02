Código con "ofertas": pasó "apenas" 13 años en prisión

Eduardo Fermín Eliçabe tuvo mucha suerte. La gente que hoy reclama a gritos penas más duras se espantaría de saber lo “blandas” que eran hace 20 años.

El autor del doble crimen de Las Mochileras agarró todas las ofertas legales: que el “2x1”, que la prisión perpetua atenuada...Pasó “apenas” 13 años detenido por uno de los casos más conmocionantes de la historia delictiva bahiense.

El penúltimo día de 2010 salió en libertad condicional y hace dos años agotó la pena. Ya no le debe rendir cuentas ni al Patronato de Liberados ni a nadie. Cumplió con la ley y reanudó su vida. De haber estado vigente para esa fecha el Código Penal actual, tendría 15 años más en las sombras. Hubiera salido con más de 70.

Irina Laura Montoya y María Dolores Sánchez siempre habían cumplido con la ley, aunque para ellas no hubo segundas oportunidades.

Irina hoy tendría 45 años y seguramente sería lo que la vocación natural le mandaba: trabajadora social. Estaba muy cerca de recibirse en la Universidad de Rosario cuando un certero disparo en la nuca la mató.

Dolores era más joven -hoy estaría al borde de los 40- pero también tenía sueños. Había terminado la secundaria y quería seguir Turismo. Como a su amiga, la mataron de un tiro, después de violarla.

Irina y Dolores eran “Las Mochileras” porque habían salido de Chañar Ladeado, el pequeño pueblo santafecino que las vio nacer, para hacer dedo hasta Comodoro Rivadavia, adonde se había mudado la familia de la más joven. Cargaban los bolsos con ropa, libros, mate y mucha ilusión. Les encantaba ese tipo de aventuras, pero no contaron con que a mitad de camino se iban a topar con la muerte.



Un camionero las trasladó desde Rosario hasta una estación de servicio de Guaminí, donde el excustodio de transportes se ofreció a llevarlas a Bahía en su Fiat Duna Weekend, aunque 36 kilómetros antes del destino, por la ruta 33, se desvió hacia el camino a García del Río para consumar el peor final.

Por la mañana, un tambero que pasaba por el lugar encontró los cuerpos. Dolores estaba sin vida. Irina agonizaba y murió poco después en el Hospital Penna.

Fue un día como hoy, hace justo 20 años.



En la cárcel, aún

hoy, lo “extrañan”



En el análisis para otorgarle la libertad a Eliçabe, se tuvo en cuenta su conducta intramuros. Presentaba Ejemplar 10, concepto bueno, con apenas 3 sanciones en sus 13 años.

Una se registró el 25 de enero de 2002, por dirigirse de manera incorrecta a otro preso; otra el 13 de octubre de 2008, por una huelga de hambre en reclamo de que se agilice su proceso judicial y la última, el 4 de enero de 2009, cuando se secuestró en su poder un teléfono celular.

A mediados de 2004 tuvo que ser hospitalizado y operado. Había recibido -dentro de la cárcel- un puntazo en la zona abdominal, sin dentro afectar órganos vitales. La investigación no prosperó porque Eliçabe ya respetaba los códigos tumberos: nunca identificó al autor.

“En general siempre fue respetuoso con los guardias y con sus pares”, contó un agente penitenciario.

“De hecho, todavía se lo extraña, porque siempre se encargaba de la tarea administrativa del sector Sanidad. Y lo hacía con mucha rigurosidad”, agregó.

También aprovechaba sus ratos libres para escribir sobre su causa judicial y otros crímenes resonantes, comentó otro vocero.

El mismo perfil bajo que tenía antes de los crímenes parece haber recuperado en su faceta de marinero. Al menos con su nombre real, no frecuenta las redes sociales más masivas. En Facebook -donde demuestra a través de la foto de perfil su afinidad con las Fuerzas Armadas de Israel-, el último movimiento lo hizo en 2012.

Su identidad, sí, quedó anotada para siempre en otra red, que es reservada: el Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual bonaerense. Muchos especialistas en medicina forense creen que el 95% de los violadores reincide.