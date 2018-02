Piero y su gran sintonía con la gente

Piero, quien se presentará hoy, a partir de las 22, en el Paseo del Mar, en la peatonal de calle Brown, en Pehuen Co, manifestó que le gusta la gente.



"Me gusta hacerla sonreír", expresó, luego del ensayo que realizó en el destino turístico rosaleño junto a su banda.



El popular cantante destacó la cordialidad con la cual fue recibido por sus amigos y el intendente Mariano Uset. Prometió que mañana recorrerá con más detenimiento la villa turística para apreciar sus bellezas naturales.



"Viejo mi querido viejo" es uno de los temas que interpretará hoy.



"Es una canción que te sorprende en cualquier idioma, en cualquier ritmo. No tiene parangón en ese sentido".



Dijo que el año pasado realizó un viaje con su familia.



"El Papa Francisco me vio. Me dijo: `Piero que hacés. Si vos supieras que esa canción me aunó para siempre con mi padre; nos hizo amigos con mi padre. Nunca voy a terminar de pagártela´".



El artista dijo que no sabía que contestarle.



"Le dije que estaba muy emocionado. Y que le mandaba saludos de Pérez Esquivel ...".



"¿Qué me regala la vida? Todo. Nunca busqué esto. Esto me apareció el primer día que fui a cantar a un programa de televisión. Canté, debuté y firmé autógrafos. No lo podía creer".



Dijo que recibe muchos pedidos para interpretar las canciones.



"Trabajamos mucho en toda Latinoamérica, en Canadá y en Europa. Cantamos los temas más votados por la gente".



Dijo que con su banda recorre el mundo desde hace mucho tiempo.



"Mi hijo Juan cuando puede se suma. León (Gieco) me dice que me envidia porque toco en el escenario con Juan".



En otro orden, dijo que le da mucha tristeza ver a los argentinos que se pelean.



"Pueden tener razón o no, pero separados no vamos a ningún lado. Hay que dejar de lado los egos y las locuras y ponernos a trabajar en la Argentina que queremos, Hay que trabajar todos para lo mismo. Separados no llegamos ni a la esquina".



Dijo que, si Dios quiere, será parlamentario italiano.



"Comenzamos hace cinco, seis días. Si es una cosa natural se tiene que dar. Mucha gente me dice que me votó. Ojalá suceda. Esa es un poco la idea".



Amigos en la villa turística rosaleña



Manifestó que Federico y Domenico Di Tullio son personas excepcionales.



"La gente de Pehuen Co tiene que estar contenta porque ellos están ayudando al balneario,, con criterio y experiencia, para su desarrollo y crecimiento".



Comentó que se sacó fotos, en la plaza Carrasco, con el megaterio y el gliptodonte. "Ya estamos en la familia".