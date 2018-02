Jaguares estuvo cerca en el debut

Jaguares, uno de los combinados argentinos de rugby, lucharon con intensidad hasta último momento, pero perdieron ante Stormers 28 a 20, en el encuentro debut de la edición 2018 del Super Rugby, que aglutina a diferentes franquicias del Hemisferio Sur, especialmente de Sudáfrica.

Bajo la dirección técnica del debutante Mario Ledesma, la franquicia argentina mostró signos de nueva identidad, tanto en el scrum como en el juego continuado.

Si bien tomó la iniciativa en los primeros diez minutos del encuentro y fue profundo, la férrea defensa de Stormers lo privó de sumar puntos. Por ello, con la dinámica de sus backs, el local comenzó a ganar dominio territorial y se fue al primer tiempo en ventaja 15 a 6 con sendos tries de Damian de Allende y Siya Kolisi. Por entonces el elenco argentino jugaba con uno menos por una amarilla a Joaquín Tuculet por tackle sin pelota.

En la segunda parte, Raymund Rhule aprovechó una equivocación de la defensa argentina y el combinado sudafricano se situó arriba por 22-6. Pareció definitivo.

Sin embargo, la recuperación del elenco argentino -en su tercera temporada en este torneo- se hizo notar, con un Boffelli que supo bancar los tackles adversarios y apoyó la pelota en el ingoal rival para descontar (22-13).

Jaguares se benefició con la salida temporaria de Ramone Samuels (amarilla) e insistieron en procura de achicar las cifras. Un try penal le permitió a los argentinos quedar 20-25 abajo, con la ilusión alcanzar la victoria a 8 minutos del final.

Los conducidos por Ledesma merodearon la línea, buscaron tanto por izquierda como por derecha, pero chocaron con el pack sudafricano que neutralizó cada uno de esos intentos.

Sobre el final, el equipo local acertó un penal de Willemse para asegurar el triunfo por 28-20 y privar del punto bonus a los naranjas.

Jaguares tendrá la posibilidad de resarcirse el sábado próximo ante Lions, en Johannesburgo, por la segunda jornada.

La siguiente es la síntesis del partido:

Stormers (28): Steven Kitshoff, Ramone Samuels, Wilco Loux; Chris van Zyl y JD Schickerling; Siya Kolisi, Cobus Wiese, Nizaam Carr; Dewaldt Duvenage y Damian Willemse; Raymond Rhule, Damian de Allende, EW Vilijoen, Seabelo Senatla; Dillyn Leyds. Entrenador: Robbie Fleck.

Jaguares (20): Felipe Arregui, Agustín Creevy, Nahuel Tetaz Chaparro; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio, Tomás Lezana; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet. Técnico: Mario Ledesma.

PT. 5m. penal de N. Sánchez (J); 19m. try de De Allende (S) convertido por Willemse; 22m. penal de Boffelli (J); 27m. penal de Willemse (S) y 31m. try de Kolisi (S). Parcial: Stormers 15-Jaguares 6.

ST. 1m. try de Rhule (S) convertido por Willemse; 7m. try de Boffelli (J) convertido por N. Sánchez; 17m. penal de Willemse (S); 27m try penal (J); 40m. penal de Willemse (S)

Cambios: Carlu Sadie por Louw, Jan de Klerk por van Zyl, JC Janse van Rensburg por Kitshoff, Dean Muir por Wiese, Justin Phillips por Duvenage y Kobus van Dyk por Kolisi, en Stormers; Bautista Delguy por Moyano, Guido Petti por Alemanno, Marcos Kremer por Lavanini, Julián Montoya por Creevy, Martín Landajo por Bertranou, Javier Díaz por Arregui, Juan Pablo Zeiss por Tetaz Chaparro y Juan Martín Hernández por Tuculet, en Jaguares.

Cancha: Newlands, Ciudad del Cabo

Árbitro: Jaco Peyper.