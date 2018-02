Murió uno de los boxeadores preferidos de Perón

El ex boxeador Jorge José Fernández, quien aguantó de pie al supercampeón Carlos Monzón en dos combates y uno de los preferidos del general Juan Domingo Perón, falleció hoy a los 82 años y sus restos fueron cremados en el cementerio de la Chacarita

El "Gallego" Fernández había nacido en el barrio de Pompeya el 28 de setiembre de 1936 y supo destacarse en el ámbito rentado con una foja de 130 peleas como profesional.

Ganó los títulos argentino superwelter y argentino más sudamericano mediano, además de consagrarse como campeón español mediano.

Fernández combatió dos veces con el santafesino Monzón, indiscutido rey mundial de los Medianos, desde 1970 a 1977, año de retiro del ring del formidable "Escopeta".

En setiembre de 1966 efectuó la primera pelea ante el mejor púgil de la historia en la Argentina. Perdió por puntos en 12 rounds, en el Luna Park, cediendo el título argentino mediano. En junio del año siguiente se repitió el pleito y se dio un nuevo triunfo de Monzón, para adjudicarse el cetro sudamericano.

Previamente, en 1962, Fernández había dispuesto de una chance inigualable para ser campeón mundial de los medianos en una pelea con el recordado estadounidense Emile Griffith, pero los errores arbitrales lo privaron de la victoria.

El boxeador argentino cayó por puntos en ese combate, pero el estadounidense, que luego fue también adversario de Monzón, se excedió en los golpes bajos en el curso del pleito. Correspondía la descalificación pero, al llegar al final de las tarjetas, Fernández no pudo imponerse.

El "Gallego" también adquirió un alto perfil en su participación gremial e intentó crear un Sindicato de Boxeadores en la República Argentina. De allí surgió una relación afectuosa con el general Perón, sobre todo, en los tiempos de Puerta de Hierro, en el exilio español, a principios de los '70.

"Hice más de 100 peleas, gané un montón por nocaut, pero la gente se acuerda de las derrotas mías con Monzón (2) y Griffith (3). No hay caso", le confesó risueñamente a Télam en una entrevista.