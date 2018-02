"Estoy muy orgulloso de mis jugadores", dijo Néstor García tras ser eliminado de la Copa del Rey

Debut y despedida terminó significando la presentación de Fuenlabrada en la Copa del Rey del básquetbol español.

El equipo conducido por el bahiense Néstor García cayó por los cuartos de final ante Gran Canaria por 107 a 92.

"Ellos han sido efectivos, pero yo estoy muy orgulloso de mis jugadores. Más cosas no nos podían haber pasado para venir a jugar la Copa y el equipo se pone a ocho puntos faltando dos minutos... El resultado es lo que tenemos que hacer, pero dejando todo acá adentro. No estábamos completos pero no es una excusa, ellos son un equipazo. Hicimos todo lo que pudimos", reconoció el Che en la transmisión oficial.

"El local sacó su billete para las semifinales tras tumbar la resistencia de un Fuenlabrada mermado por las lesiones y que aguantó hasta el descanso de un partido en el que los ataques superaron con creces a las defensas", señalan las crónicas españolas ante la baja de su líder, el croata Marko Popovic, por una rotura en el sóleo.

Por su parte, en el conjunto canario fue de la partida Nicolás Brussino.

El escolta totalizó 4 puntos (0-2 t3, 1-1 t2, 2-2 t1), un rebote, una asistencia y 2 pelotas perdidas en 18m30.

Gran Canaria enfrentará al vencedor de Barcelona-Baskonia; mientras que la otra semifinal se disputará entre Tenerife y Real Madrid. Ambas se jugarán mañana.