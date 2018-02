"No quiero que me recuerden únicamente por haber ganado la Davis", dijo Delbonis

Tras vencer al español Guillermo García López por 6-3 y 7-5 y acceder a las semifinales del Argentina Open, Federico Delbonis aseguró que "no quiero que me recuerden únicamente por haber ganado la Davis, me gustaría que se me reconozca por otros méritos también".

Cabe destacar que el oriundo de Azul fue pieza clave en la obtención de la tan anhelada "Ensaladera de Plata", al derrotar al gigante croata Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2, el 27 de noviembre de 2016, que significó el histórico 3-2 para la Argentina.

"Este año me preparé distinto. Lo de la cadera no es para descuidar, pero por ahora estoy bien, obviamente que si juego partidos cortos me canso menos", explicó el jugador de 27 años, quien en el torneo que se disputa en nuestro país, ganó los tres partidos que jugó en dos sets, ante el alemán Florian Mayer, el portugués Gastão Elias y esta tarde frente a García López.

"Falta mucho todavía, no descarto jugar la Davis pero antes debo hablar con (Daniel) Orsanic para poner varias cartas sobre la mesa. El tema de mi tratamiento de la lesión en la cadera, las semanas de descanso y mi calendario serán las cosas que deberé conversar antes de dar el sí", concluyó Delbonis, quien había comenzado el año con tres derrotas consecutivas en una ronda inicial, siempre en canchas rápidas, en Brisbane, Sidney y el abierto de Australia.

El argentino jugará su próximo partido mañana ante el esloveno Aljaž Bedene, quien eliminó a Diego Schwartzman.

Así continúa

En la otra llave de los cuartos de final, se enfrentan Leonardo Mayer con Gaël Monfils, y en el último turno, el bahiense Guido Pella ante el austríaco Dominic Thiem. (Télam y La Nueva.)