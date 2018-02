Midget: "No tenemos que demostrarle nada a nadie", dijo Resola

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Centrar la atención pura y exclusivamente en el desarrollo del playoff, subestimando la actuación del resto del parque de pilotos, sería un grave error. A pesar de no ostentar la candidatura al título, muchos de esos nombres adoptan un papel determinante en el último tramo del campeonato.

Uno de los llamados “jueces” en la definición del primer capítulo del mini torneo, válido por la decimotercera fecha del Campeonato Estival de Midget 2017/18, fue Jonathan Resola, quien con el quinto puesto conseguido firmó su mejor resultado en una competencia final.

“El último viernes fue espectacular. No esperábamos andar así por como veníamos en el campeonato. Justo se dio que salieron los tiempos en la serie y semifinal, y eso me posicionó bien para remar en la final. El auto respondió bárbaro y eso me permitió avanzar”, sostuvo Jony, quien llegó a tutearse con el podio en los primeros giros.

—¿Se puede valorar más el resultado, teniendo en cuenta lo torcido que venía todo?

—Ni hablar, porque veníamos de tres fechas en las que chocábamos en la primera curva de la serie, quedando afuera de toda la noche. Nos volvíamos a dormir temprano por culpa de errores de otros pilotos, no nuestros. Por eso nos alegra doblemente el andar tan bien y adelante.

—¿Tiene alguna explicación el salto de calidad dado?

—Trabajamos un poco en la puesta a punto del chasis. Con el mismo motor y amortiguadores, nos decidimos a tocar algunas cosas y si andaba, bienvenido. Pero bueno, dio resultado. En esta carrera, el auto me dejó hacer cosas que no había hecho en todo el campeonato. Me sorprendí, hacía mucho tiempo que no andaba en uno así.

—¿El resultado, cambia el enfoque de la cuestión?

—Vamos a seguir igual a cómo veníamos, yendo tranquilos a correr. No tenemos que demostrarle nada a nadie, porque las publicidades nos dan una mano porque son gente amiga. En ese sentido no existe presión de ningún tipo. La idea es correr igual y trabajando finito en el auto.

—¿Hay más potencial por exprimir?

—Sí, aunque así cómo está el auto anda bárbaro. Ojalá que podamos redondear un par de carreras más así, de la misma forma. No sería descabellado soñar con un podio.

¿Podrán cazar al Patito?

El actual bicampeón, Esteban Mancini, hizo alarde de todas sus cualidades conductivas/mecánicas y ganó el primer round de la contienda por el título pactada a seis asaltos, alcanzando su tercer éxito del certamen.

A pesar de la seria amenaza que representó la joven camada, con Luciano Vallejos y Luciano Benedetti como abanderados, el medanense plantó bandera, decidido a defender el trono y colgarse la triple corona.

Esta noche, cuando desde las 20:45 suene el campanazo del segundo capítulo del playoff 2018, los demás 14 contendientes al título intentarán calibrar la mira y dar en el blanco.

Cinco de ellos deben cumplir con la victoria obligatoria para poder pintar el “1”: Ellos son: Luciano Franchi, Fernando Caputo, Gustavo Zennaro, Daniel Altamirano y Sebastián Burgos.

Otros como Claudio Roth, Roberto Calahorra, Kevin y Brian Altamirano, procurarán enderezar la marcha y recuperar el terreno perdido.

El camino recién comienza, pero, hace siete días, Mancini dio un paso fundamental. La duda a despejar durante el transcurso de la jornada es, ¿podrán cazar al Patito?

Playoff

**1) Esteban Mancini, 33; 2) Luciano Benedetti, 24; 3) Luciano Vallejos, 23.75; 4) José Giambartolomei, 16.50; 5) Roy Altamirano, 14.25; 6) Matías Lastra Meler, 13.75; 7) Claudio Roth, 9; 8) Luciano Franchi, 9; 9) Fernando Caputo, 7.50; 10) Brian Altamirano, 7.25; 11) Kevin Altamirano, 6.75; 12) Gustavo Zennaro, 5.75; 13) Daniel Altamirano, 5.75; 14) Roberto Calahorra, 3 y 15) Sebastián Burgos, 2.