Bahía, tapada de basura: esperan solucionar la recolección antes del fin de semana

La empresa Bahía Ambiental Sapem aseguró que esperan normalizar el servicio de recolección de basura antes del fin de semana.

"Se está trabajando con todos los recursos de la empresa", dijo la gerente Mariela Bukoski a LU2 antes de informar que ayer juntaron 400 toneladas de residuos.

También agregó que recibieron una gran cantidad de quejas al 0800-999-1144 y aseguró que el retraso se debió a los feriados por Carnaval y no a un conflicto gremial.

Sobre el gremio Camioneros explicó que "tenemos un muy buen diálogo" y que se trabaja en forma conjunta.

Ayer, desde la entidad pidieron en un comunicado que los vecinos no saquen la basura hasta que no se retiren los existentes, cosa que no fue demasiado cumplida por lo señalado.