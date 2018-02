Micromidget: Aylín Baur Strasheim aspira a ganar su tercera final

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

"Estoy haciendo un buen campeonato en comparación al del año pasado, ya que gané 2 finales, pero de todos modos estoy muy lejos de lo que esperaba", indicó Aylín Baur Strasheim, quien está disputando su tercera temporada en el Micromidget.

"Encaramos la temporada apuntando al '1' o, en su defecto, al '2', pero estamos lejos debido a motores que fallaron o a que no sumamos puntos en una fecha", agregó la piloto de 14 años.

Aylín explicó que la fecha en la que no sumó fue porque la chocaron en la serie y luego no pudieron montar la cadena, motivo por el cual no pudo correr la final.

"También me perdí una fecha por irme de viaje, a una fiesta de '15' en Bariloche. Fue una fiesta muy linda, pero estoy arrepentida de haber ido. Prefería quedarme acá, ya que estaba segunda en el campeonato y ahora estoy quinta", se lamentó.

"Espero seguir sumando y ganar otra final en las fechas que restan", añadió.

Por otro lado, Aylín contó que practicó un montón de deportes, pero que se cansó.

“Un año hice hockey, otro gimnasia artística y también patín, pero me aburrí. En mi tiempo libre miro series en Netflix”, sostuvo.

A su vez, la joven confesó que no le gusta el agua. “En casa tenemos una pileta inmensa, pero nunca me meto. Por ahí vamos a la playa, pero yo me quedo sentada bajo la sombrilla, ya que como soy muy blanca, no puedo tomar sol”, señaló.

Aylín nació el 24 de enero de 2004, en Bariloche, pero hace unos años está radicada en nuestra ciudad. Concurre al Colegio La Asunción, donde en el 2018 cursará tercer año.

En cuanto a su futuro, la rionegrina admitió que aún no tiene definido que carrera estudiará, pero estaría entre medicina, ingeniería civil o trabajo social.

"Tal vez maestra jardinera, aunque no tengo mucha paciencia. Por ahí sería algo lindo, no sé, pero lo prefiero a ser maestra de primaria o de secundaria”, contó entre risas.