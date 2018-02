Asalto en el barrio San Martín: "Me preguntaron si valoraba la vida de mi hijo antes de pedirme 'los dólares'"

Evelyn Mendieta, víctima anoche de un violento asalto en su casa, contó esta mañana que el grupo de delincuentes que les robó amenazó a su hijo y le preguntó si "valoraba su vida".

"Me preguntaron si valoraba la vida de mi hijo y me pidieron los dólares. Se fueron desilusionados porque acá no había dólares", contó en diálogo con LU2 sobre el robo de anoche, en el que 6 hombres encapuchados y armados los amenazaron, golpearon y ataron.

Según relató la mujer, pese a las partes que no recuerda, sabe que su marido la estaba por despedir antes de ir a jugar al fútbol pasadas las 22:30 cuando entraron 5 de los delincuentes y comenzaron las agresiones.

Evelyn explicó que en su casa de Paunero al 700, en el barrio San Martín, había más de 70.000 pesos, que era el resultado de la venta de una moto, además de algunos ahorros y el dinero para pagar el alquiler.

Además de a su marido, le pegaron a un chico de 17 años que estaba esperando para ir también a jugar al fútbol.

"Ellos sabían que la plata estaba acá, pero yo me enteré anoche, no sé cómo se enteraron o quién los pudo haber mandado", apuntó.