San Antonio perdió y Manu se fue lesionado

Los Spurs de San Antonio, con 8 puntos marcados por el argentino Emanuel Ginóbili, que se fue lesionado, cayó anoche 177 a 109 ante los Nuggets Denver en una nueva jornada de la NBA.

Ginóbili, que señaló 8 tantos en 14 minutos de juego con 2 de 3 tiros de campo, 4 de 4 desde la línea de personal, logró un rebote y dio dos asistencias, jugó 14 minutos y sufrió una dolencia en el pie derecho por lo que debió abandonar el juego y le harán una resonancia en las próximas horas para evaluar su estado.

We shot .667 (14-21) in first quarter, with Manu and Tony contributing off the bench #GoSpursGo pic.twitter.com/YpauqwL4C0