Buscan a un mochilero que pasó por Bahía Blanca

Una mujer de Caleta Olivia busca en las últimas horas a su hijo que se fue de viaje como mochilero y de quien no tiene novedades desde hace 6 días.

Se trata de Nehemias Joel Pintos, profesor de inglés de 30 años. Lo último que su familia sabe de él es que pasó por Bahía Blanca y probablemente se haya ido a la ciudad de Córdoba.

“Nunca se dejó de comunicar conmigo y ahora hace 6 días que no me llama. Le cargué crédito, lo llamo y da prendido. Le pedí a Claro si podían rastrear su celular, pero me dijeron que no pueden darme información”, le contó su madre Liliana Córdoba a La Nueva.

“Se fue sin dinero, de mochilero, como todo chico joven que quiere salir a experimentar algo nuevo, pero no es tan fácil”, lamentó Liliana.

Nehemias Joel lleva pasaporte y, según sus familiares y amigos, quiere cruzar la frontera.

Ante cualquier información, su familia agradece que se comuniquen al 297-4835093 o al 297-4174398.