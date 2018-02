Olimpo: Bassedas ensayó con 3 variantes para jugar en Rosario

Tres variantes obligadas deberá realizar el técnico de Olimpo, Christian Bassedas, para jugar el próximo sábado en Rosario, por la 16ª fecha de la Superliga de fútbol.

La lesión del arquero Jorge Carranza le otorgará la chance a Sebastián Anchoverri, quien lo reemplazó e hizo su debut, por lesión, a los 16 minutos del primer tiempo del partido ante Racing (1-2).

Además, la quinta amarilla que recibieron Franco Bellocq y Nicolás Pantaleone obligan al DT a otras dos variantes en los puestos de lateralista por izquierda y volante central, respectivamente.

Por el primero ingresaría Pedro Silva Torrejón, en tanto que el puesto del ex Independiente será ocupado por Lautaro Belleggia, quien también disputó algunos minutos en la parte final del encuentro ante los de Avellaneda.

Si bien todavía es prematuro para confirmar el once inicial, habida cuenta que aún restan dos ensayos. No obstante, el once que puso en cancha el técnico aurinegro hoy estuvo conformado por Sebastián Anchoverri; Cristian Villanueva, Sergio Ojeda, Matías Cahais, Pedro Silva Torrejón; Ezequiel Vidal, Lautaro Belleggia, Gonzalo Porras, Lucas Villarruel; Franco Troyansky y David Depetris.

El cotejo ante Rosario Central se jugará el sábado desde las 21.30, con arbitraje de Pedro Argañaraz.

Olimpo también disputará el cotejo preliminar de Reserva, desde las 19, en el Gigante de Arroyito.