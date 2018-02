Abel Pintos le cumplió el sueño de cantar en el escenario a un nene de 12 años

Gerónimo Paredes de 12 años cumplió ayer su sueño y cantó junto al ídolo bahiense Abel Pintos en la Fiesta de la Confluencia, en Neuquén.

El nene fue con su familia, temprano, para conseguir una buena ubicación para ver el recital. Mientras esperaba habló con uno de los representantes oficiales del festival, Mariano González, le contó sobre su admiración por Abel y cantó frente a otros fanáticos "Cómo te extraño". Lo que llamó la atención de todo el predio.

Lo grabaron y el video se viralizó en Facebook y llegó al entorno del cantante, quien seguramente se conmovió con el talento del nene de Cutral Có.

En medio del recital, Abel lo invitó a subir al escenario para cantar juntos "La llave", ante 150 mil personas.

"Fue un momento inigualable, de los mejores momentos que he vivido en toda mi vida", confesó Gerónimo a la radio LU5, emocionado.

Además, el nene que estudia canto hace 3 años, contó: "En un momento el presentador le habló al oído a Abel y supuestamente le estaba diciendo lo de los carteles. Yo me puse feliz. Empezaron a gritar mi nombre y el conductor me dijo: ¿Vos querés cantar con Abel Pintos? Después entra Abel por el costado, me señala y me dice: 'Hoy estuve escuchando unos videítos tuyos y cantás muy lindo, pero hay un inconveniente: tenés que subir al escenario con un mayor'".

"Ahí largué el llanto con todo. Cuando dijo eso, señalaron a mi papá, me acompañó y ahí tuve la posibilidad de abrazarlo, de cantar con él y cumplir el sueño", finalizó Gerónimo. (Clarín y La Nueva.)