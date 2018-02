"El tenis argentino no está bien y necesita un cambio profundo", afirmó Agustín Calleri

El ex tenista Agustín Calleri, integrante de una generación "dorada" que acaparó títulos y elogios a nivel mundial durante la década de 2000, fue contundente respecto del presente de la actividad.

"El tenis argentino no está bien y necesita un cambio profundo. Quiero trabajar por un deporte que le dio mucho al país porque la situación no es buena. Estaré acompañado por jugadores de "La Legión" y creo que será positivo cortar con lo viejo e iniciar algo nuevo", resaltó el "Gordo" Calleri, a horas de lanzar su candidatura oficial a la presidencia de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

En ese proyecto, Calleri estará acompañado por varios integrantes de la denominada "Legión" del tenis local que se proyectó internacionalmente.

El ex tenista, de 41 años, lanzará su campaña a la presidencia de la AAT mañana a las 17.30. Calleri, líder de la agrupación Experiencia y Cambio, intentará vencer en las elecciones de mediados de abril al oficialismo que propone como candidato a otro ex tenista, José Luis "Batata" Clerc.

Actualmente, la AAT tiene como presidente a Armando Cervone, quien asumió en el cargo en noviembre de 2014 luego del fallecimiento del por entonces titular Arturo Grimaldi, y luego renovó su mandato al no tener oposición ese mismo año.

La cúpula del oficialismo se completa con Daniel "Palito" Fidalgo y Diego Gutiérrez, vicepresidentes primero y segundo, respectivamente.

Calleri, quien una vez retirado se dedicó a la política y fue elegido diputado por su Córdoba natal, fue uno de los exponentes de la "Legión Argentina" que brilló en el circuito con tenistas de la jerarquía de David Nalbandian, Gastón Gaudio, Guillermo Coria, Guillermo Cañas, José Acasuso, Juan Ignacio Chela, Mariano Zabaleta, Mariano Puerta, Franco Squillari y Juan Mónaco, y varios de ellos lo acompañarán en su gestión en el caso de que gane las elecciones.

"Comenzamos a reunirnos los integrantes de esa camada a principios de 2016 y notamos que el tenis no avanzaba, al contrario, cada vez son menos los chicos que están en los clubes adentro de una cancha jugando y eso no puede suceder, sobre todo después de haber ganado una Copa Davis", explicó el ex Secretario de Deportes de la Provincia de Córdoba.

"El tenis me dio la posibilidad de viajar mucho por el mundo, de conocer lugares y sumar experiencia. Mi prioridad serán las federaciones y los clubes, hay que hacer obras de infraestructura y la función de la AAT debe ser trabajar para ellos y solucionarle los problemas. En la actualidad están olvidados, ni siquiera los atienden por teléfono", enfatizó.