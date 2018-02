Afirman que los escritores de "Game of Thrones" se suman a la saga de "Star Wars"

Los escritores de "Game of Thrones", David Benioff y D.B. Weiss, pasaran a ser los nuevos escritores de las próximas entregas de "Star Wars", según informaron desde Lucasfilm.

Benioff y D.B. Weiss fueron los encargados de adaptar los libros de George RR Martin para HBO.

Ambos fueron elegidos para escribir una nueva serie de películas del universo de Star Wars, aunque lejos de la saga Skywalker.

A su vez, Rian Johnson, autor y director de "The Last Jedi", hará una serie paralela.

"Envíen un cuervo. David Benioff y D.B. Weiss vienen desde Westeros a una galaxia muy, muy lejana", anunciaron en el Twitter oficial de la franquicia.

Send a raven. David Benioff and D.B. Weiss are going from Westeros to a galaxy far, far away.... https://t.co/Iys1SJnhNI pic.twitter.com/UPNFBlX2cU