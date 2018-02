Naiara Awada, enojada con su familia paterna: "Me voy a cambiar el apellido"

La actriz y bailarina Naiara Awada estalló en las últimas horas tras no recibir ningún llamado o mensaje de cumpleaños por parte de su familia paterna.

"Impresionante la desilución que siento. No haber recibido ni un llamado de cumple de ningún miembro de mi familia Awada me entristece y duele. ¿Qué fue lo que tanto hice? Más después de lo que me pasó. Horrible", dijo Nai en su cuenta de Twitter.

Además, cerró el mensaje con un "si yo hablara...".

Pero luego siguió: "Lo enojada que estoy, posta, con lo que los cuidé", dijo y agregó que "me voy a cambiar el apellido y no lo hago solo por mi viejo".

"¿Qué les pasa? ¿No les gusta mi sexualidad, no les gusta quien soy? ¿Y si yo hablara de ustedes? Muy triste. ¡Ni mi abuela me llamó!", finalizó la artista. (Clarín y La Nueva.)