Qué dijo Cubero sobre su relación con la exnovia de Facundo Moyano

El futbolista Fabián "Poroto" Cubero habló en las últimas horas sobre su relación con Eva Bargiela, exnovia de Facundo Moyano, con quien se lo vincula hace un tiempo.

"No hablamos permanentemente. La última vez coincidimos en un programa de Guido Kaczka, pero tampoco tenemos trato, porque ni nos cruzamos", dijo Cubero sobre la joven.

Luego, al ser consultado sobre si le gustaría tener algo con ella, respondió: "Si pero no, no" y agregó que "es una situación rara proque justo es la ex del ex de Nicole y es algo que no tiene sentido continuar".

Los motivos de la separación de Nicole Neumann y Facundo Moyano

"No estoy para buscar a alguien, estoy tranquilo, abocado a mis hijas, mi profesión y a la rutina", explicó el futbolista.

Por último, sobre su relación con Nicole, dijo que "tenemos que estar bien por las nenas". (Clarín y La Nueva.)