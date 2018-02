Tras los ataques, Jimena Barón respondió con un insólito video

Tras los ataques que sufrió en los últimos días y los rumores de separación con Juan Martín del Potro, la actriz Jimena Barón grabó un video y les deseó felicidad a todos aquellos que opinan sobre su vida.

"Esta es una pequeña lista de lo que están diciendo hace unos diez días. Que soy puta, que soy lesbiana, que soy una atorranta, que estoy demasiado flaca, que me operé, que me saqué, que me puse, que soy fea, que era más linda antes, que decepcioné, que me separé, que volví, que me lo merezco, que soy cornuda", dijo, mientras leía una lista que tenía escrita en un papel.

Luego, la actriz hizo un bollo con esa hoja y lo llevó hacia su cola.

Para que quedara claro el mensaje, finalizó: "Ahora, ya con la lista en el medio del orto, les mando un beso muy grande y espero de verdad que sean felices". (TN y La Nueva.)