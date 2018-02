Llevaron a 3 personas a un hospital tras un choque en la ruta 78

Tres personas tuvieron que ser trasladadas esta noche al hospital de Coronel Dorrego tras un choque entre dos autos en la ruta 78, según informó a La Nueva. el jefe de Bomberos Voluntarios de Monte Hermoso, Heber Hurst.

El accidente ocurrió entre un Ford Escort con tres personas a bordo y un Peugeot 308 con cuatro personas en su interior.

"Veníamos con cinturón, yo podría haber salido volando", comentó un menor que viajaba en el Peugeot.

Aparentemente no hubo heridos de gravedad. No obstante, las tres personas que iban en el Ford fueron llevadas al hospital de Dorrego por precaución, mientras que los que iban en el otro auto resultaron ilesos y no tuvieron que ser atendidos. (Agencia Monte Hermoso)