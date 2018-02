"Cada vez hay más previas donde los chicos se detonan con alcohol"

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

Darregueira tiene unos 7 mil habitantes. Es un pueblo pequeño en el contexto provincial, pero su caso podría marcar un antes y un después en las leyes que regulan la nocturnidad en Buenos Aires.

Según padres, docentes y vecinos autoconvocados, en poblaciones de este tamaño las normas vigentes no sólo no protegen a los chicos de los problemas más graves de la noche, sino que los exponen más. Por la rigidez de la ley -dicen- están cerrando boliches y siguen proliferando las “previas” clandestinas donde, según sus propias palabras, los adolescentes “se detonan” con bebidas alcohólicas.

“Estamos super preocupados”, dijo a La Nueva. Anahí Rodríguez, vocera de los autoconvocados y madre una adolescente de 15 años, un chico de 12 y una pequeña de 6.

El grupo -compuesto por unos 40 padres y vecinos, cifra que sigue creciendo- mantuvo la semana pasada su segunda reunión. Allí se decidió pedir una audiencia al intendente Facundo Castelli, con el objetivo de que los ayude a llegar con el reclamo a la Provincia.

“El problema hay que llevarlo arriba, porque hay que tomar una decisión política. El Estado municipal no puede quedar entrampado en esta lógica de que cierran los lugares habilitados y proliferan los sitios clandestinos donde no hay control de nada”, refirió Rodríguez.



“No queremos que un chico termine tomando alcohol en un galpón y que suceda una desgracia. No queremos que se precarice la noche”, añadió.

Uno de los problemas que detectó el grupo es la rigidez del artículo 9º de la ley de nocturnidad (14.050), que prohíbe la presencia simultánea, en locales bailables, de menores de 14 a 17 años y mayores de 18.

“En Bahía Blanca hacen una matinee de 19 a 0 y la llenan de pibes, y después llenás de nuevo con los adultos. Acá eso no existe, porque no hay tantos mayores y menores. Entonces los locales cierran y los pibes terminan divirtiéndose en cualquier lado”, refirió la vocera.

Rodríguez contó que en pueblos como Darregueira muchos chicos de 18 años, al terminar el secundario, se van a estudiar a otra ciudad o salen a trabajar.

“Quedan pocos mayores de 18 años para ir al boliche. Entonces, si no se permite que los menores de 15 a 17 puedan entrar con ellos, al dueño la ecuación no le cierra y no abre”, refirió.



“Por otro lado están los chicos de 15 años que empiezan a salir. ¿Dónde van si el boliche no abre o no los admite porque no pueden estar con los de 18? Bueno, hoy estamos viendo que terminan en fiestas clandestinas o las famosas previas, o yéndose a otras localidades como Bordenave o Guatraché”, añadió.

“No queremos nada de esto. Queremos que se queden a bailar en el pueblo porque son chicos, porque queremos tener la posiblidad de decirles que a las 2.30 los vamos a ir a buscar y van a estar ahí. No queremos perder el control de padres”, completó.

Tamara, cerrado

El histórico boliche de la localidad, Tamara, cerró hace algunas semanas y dejó a Darregueira sin un lugar de esparcimiento con habilitación municipal y de bomberos, registro de venta de bebidas alcohólicas en regla y los controles propios de la nocturnidad.

El efecto fue inmediato sobre las 4 o 5 fiestas clandestinas detectadas por los vecinos: se llenaron de chicos, tanto menores como mayores.

“Ahí, por 100 pesos, los chicos tienen alcohol toda la noche y salen detonados”, contó Rodríguez.

Las previas no sólo se hacen en casas de familia, sino en salones y hasta galpones. En la organización -contó la vecina- hay mayores de edad que en la semana se encargan de recaudar una entrada y comprar el alcohol.

“Acá se sabe cuáles son algunos de esos lugares. En Año Nuevo incluso hubo una fiesta que fue vox populi en Darregueira donde hasta tiraron fuegos artificiales. Ahí todos consumen alcohol. Hubo chicos detonados, excesos, descontrol, denuncias... una locura”, contó.



La mujer dijo desconocer si este tipo de fiestas o previas están organizadas como boliches, pero aclaró que el sistema “parece bastante aceitado”.

“Lo que nos preocupa es que no están sujeta a ningún tipo de control¿Cómo se maneja la seguridad? Si pasa algo, ¿quién se hace responsable? Acá no hay caras visibles, ni recaudos de nada”, lamentó.

El problema de las previas -añadió- también lo sufría Tamara cuando estaba abierto.

“Los chicos llegaban al boliche a las 4 de la mañana, algunos pasados de alcohol”, contó.

“Cuando yo salía había un mito sobre lo que el dueño del boliche te podía meter en el trago; era como un ogro. Hoy el dueño del boliche viene y nos plantea que no sabe qué hacer con los pibes a las 4.30, porque están detonados. 'Tengo miedo', nos dice. Se tiene que hacer cargo de recorrer los baños para ver si hay alguno desmayado por el alcohol y llamar a la guardia. No quiere saber nada”, agregó.

En busca de compromiso

Rodríguez dijo que, si hay un acuerdo que involucre a los padres, la policía, el municipio y el empresario, puede haber un cambio.

“No sólo hay que controlar más y desactivar las fiestas clandestinas, sino además buscarle la vuelta para que los chicos mayores y menores puedan divertirse en un lugar habilitado y en regla. Tenemos varias ideas, pero todos tenemos que debatir y comprometernos”, sostuvo.

Según dijo, los padres y vecinos no quieren imponer nada, sino ser escuchados.

“Que nos dejen contar lo que estamos viviendo y después busquemos una solución. Por eso primero queremos tener una reunión mano a mano con el intendente, ver cómo piensa y analizar juntos por qué antes no teníamos este problema y ahora sí”, agregó.

Según dijo, si no hay un trabajo conjunto no se va a llegar a nada.

“Con una fuerte decisión de la dirigencia política, compromiso de los padres y con un empresario que esté a la altura de las circunstancias, podemos lograr soluciones”, finalizó.

Una ley lo permitía, pero Vidal la vetó

El artículo 9º. La nocturnidad está regulada en la provincia de Buenos Aires por la ley 14.050. En su artículo 9º, la norma establece que está prohibida “la concurrencia en los locales e instalaciones bailables de menores de catorce (14) a diecisiete (17) años en forma simultánea con mayores de dieciocho (18) años de edad”.

Menores. En diciembre de 2016 el senador justicialista Patricio García presentó una reforma a la ley de nocturnidad. El objetivo era permitir la permanencia simultánea de menores y mayores, pero sólo en distritos de menos de 30 mil habitantes cuyos concejos deliberantes asumieran “la potestad de regular” la nocturnidad conforme su “realidad sociodemográfica y cultural”.

Argumentos. García señaló que en las poblaciones pequeñas hay pocos adolescentes mayores de 18 años, lo que provoca el cierre de locales bailables. Mientras tanto -dijo-, los menores “terminan en algún lugar autoconvocados por redes sociales y sin control, a la buena de dios y en manos de inescrupulosos que arman fiestas sin autorización”.

Veto de Vidal. Pese a que la norma fue aprobada, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió vetarla el mes pasado. Su argumento fue el artículo 36º de la Constitución Provincial, que dispone la protección integral y el cuidado preventivo de los menores de edad.

Contradictorio. Para Vidal, los fundamentos del proyecto de García eran “contradictorios”, ya que -alegó- la defensa de los derechos de los menores de edad “no puede estar sujeta a su lugar de residencia ni a la cantidad de habitantes del lugar”.