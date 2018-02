Speedway: la tercera fue la vencida para Coty García

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

El trenquelauquense Fernando García logró anoche subirse a lo más alto del podio, circunstancia que se le había negado en las primeras dos programaciones de este Campeonato Estival 2018.

Coty había finalizado segundo en Carlos Casares y tercero en nuestra ciudad.

“Estoy contento, pero no del todo. Gané, pero no en las condiciones que me hubiera gustado hacerlo”, declaró anoche el piloto de Trenque Lauquen, tras hacer suya de manera inobjetable la final de la tercera fecha, disputada en el óvalo de Aldea Romana.

“Una lástima que resultara medio deslucida la final, porque Facundo (Albín) ni Pawel (Miesiac) estuvieron en ella, pero son cosas de carrera que se dan así”, agregó Coty con un gesto de insatisfacción.

Esto en alusión a que Albín y Miesiac se quedaron en la primera semifinal, al caer enredados en la curva 2; se calzó la moto del “Indio” de Daireaux y, tras elevarse, cayó sobre la de Miesiac.

El polaco, quien hasta allí había hecho todo muy bien volando en sus 5 series, pudo volver a largar, pero al final de la recta se rompió el motor.

Sin embargo, el fiel público del speedway (soportó estoicamente una noche muy fría) pudo disfrutar del choque de estos tres protagonistas, en la muy aplaudida serie 11, en la cual prevaleció Miesiac sobre Albín y García.

Realmente resultó una noche adversa para Albín, a quien se le rompió el motor en la octava manga, con lo cual perdió el invicto que traía en este certamen. Posteriormente, en la manga 17 por querer avanzar, ingresó a la recta principal abriendo su radio de giro, enviando a Jonathan Iturre sobre las colchonetas; y cerró con el toque en la semifinal antes mencionado, que lo mandó a boxes.

Otras de las muy aplaudidas series tuvo como protagonistas a García, Julio “Chipi” Romano y los juveniles locales Lucas Torresi y Franco Groh, además de Omar Maldonado, de Quequén, quien animó muy lindas baterías. Al igual que el necochense Alejandro Polenta, quien quedó a un paso de la final.

Los pilotos se quejaron de la pista, que al no estar en perfectas condiciones llevó a que se sucedieran numerosas caídas. En una de ellas con el puntaltense Gabriel Catafi, resultó con severas lesiones (ver aparte).

El certamen tendrá su continuidad el próximo domingo, en este mismo escenario, con la disputa de la cuarta fecha, pero ya con una temperatura propia de verano y una programación tan interesante, o más, que la de la víspera.

Las voces del podio

** Fernando García (Trenque Lauquen): “Estoy muy contento por haber obtenido la Copa en memoria de Matija Duh. Creo que es un buen homenaje que no debe perderse, ya que él dejó su vida en esta pista”.

“Tuve la suerte de poder elegir el mejor lugar de salida. Luego anduve dos vueltas por afuera para poder hacer una diferencia y cuando logré hacerlo le cerré el paso a Jona (Iturre). Su abandono facilitó las cosas. Finalmente pude ganar la semi y la definición, así que ahora a apostarlo todo al nuevo motor para el próximo domingo andar mejor”.

** Maximiliano Westdorp (Bolívar): “Esto nos levanta un poco el ánimo, porque veníamos de una racha mala de carreras. Habíamos roto dos motores y eso te tira mucho para atrás. Y hoy (por ayer) entrar en la final, ya era mucho, teniendo en cuenta el buen nivel que hay, con Albín y García que corren en Europa, más el polaco. Así que, muy contento con este segundo puesto, porque lo mío es más de amateur, tenemos muy pocas carreras en la temporada”.

** Lucas Torresi (Bahía Blanca): “Fue una linda noche. Realmente inesperada, ya que entramos con lo justo a la final y que esperaba cerrarla mejor, pero nos falló la moto en la final. Venía bien, pero en la largada de la final falló, se vino para atrás y no pudimos rendir a pleno. Hice lo que más pude. Casi corto el acelerador, pero estoy feliz porque se nos dio el tercer puesto” .

Accidente con consecuencias

El puntaltense Gabriel Cattafi se encuentra internado en el Hospital Privado del Sur, luego de sufrir una fuerte caída de su moto y el posterior incendio de la misma.

Desde la FEBOM confirmaron que el piloto será intervenido en las próximas horas, tras sufrir la fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda.