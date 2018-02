Video: el incómodo momento que pasó Karina en el programa de Mirtha

Karina Tejeda, más conocida como La Princesita, fue invitada al programa de Mirtha Legrand, donde tuvo que enfrentar las incómodas preguntas de la diva.

"Vino La Princesita, por favor que pase. Qué mona que sos, sos muy flaca…", la halagó Mirtha. "Es el color negro que engaña", dijo la cantante, en tono irónico.

"¿Por qué no querías venir a la mesa?", le consultó Legrand. "Porque me da mucho miedo. Arriba del escenario no, pero abajo soy muy tímida. En la mesa de mi familia si me dicen que cante, me muero de vergüenza. Evito estas cosas. Le pido disculpas, pero me pongo muy nerviosa", le respondió.

Mirtha también aprovechó para preguntarle sobre Agüero, con quien la joven tuvo una relación amorosa con varias idas y vueltas: "¿Viste cuántos goles metió el Kun?". La cantante esquivó el tema de una manera elegante: "No lo vi, porque estaba viniendo para acá".

En otro momento del programa, la conductora insistió: "¿En qué calle vivís, en Agüero?". "Hace chistes", señaló la intérprete de "Corazón mentiroso", un poco incómoda. (Infobae)