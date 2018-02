Río Colorado: con 15 años, los menores pueden ingresar a los boliches

El Concejo Deliberante de Río Colorado aprobó recientemente la modificación a una ordenanza municipal, que permite que los chicos mayores de 15 años puedan ingresar y permanecer en los boliches bailables. La norma anterior -aprobada en 2012- establecía que el mínimo permitido eran 16 años.

La medida se dispuso por unanimidad y fue promulgada sin objeciones del Poder Ejecutivo municipal y se publicó en el boletín oficial.

Asimismo se extendió el rango horario de funcionamiento del boliche hasta las 7 de la mañana. Hasta entonces, el local podía permanecer abierto los viernes hasta las 4, y los sábados hasta las 6.



La polémica en Río Colorado en torno a los menores y la nocturnidad es de larga data. Ya en 2004 los jóvenes de esta localidad rionegrina hicieron una sentada frente a la comuna como señal de protesta para manifestar su desacuerdo con las normativas vinculadas a la entrada y permanencia de los menores en los boliches. Querían normas más flexibles.

Francisco Grill, uno de los ediles que intervino en el debate por la modificación de la ordenanza echó luz sobre los principales aspectos. La medida intentó -según sus palabras- reglamentar una situación que ya se daba de forma irregular.

“Desde el punto de vista de los menores, la modificación se realizó para regularizar una situación que ya existía y queríamos ver como podíamos controlar. Los chicos se nos metían al boliche con documentos falsos o por la puerta de atrás. Son unos 30 menores que van todos los fines de semana y la cifra no fluctuó después de la modificación de la norma”, dijo.

El concejal señaló que “es mucho más seguro tenerlos (a los menores) en el boliche que en la vía pública, donde se han generado varios inconvenientes, o en fiestas clandestinas que son mucho más difíciles de controlar por el municipio”.

Para Grill, en un pueblo chico se tiene la ventaja de no contar con los problemas de inseguridad que hay en las ciudades grandes, por lo menos, no en la misma magnitud.

“Los chicos viven en una sociedad de consumo, están insertos en las redes sociales, buscan adrenalina, no podemos mandarlos a dormir a la casa y mirar para otro lado. Si no están en el boliche, están deambulando. Prohibiendo no solucionamos nada”, dijo.

“Los menores no podrán comprar alcohol. Lo aclaramos en la ordenanza y solicitamos al dueño del boliche trabajarlo en conjunto”, agregó.

Polémica