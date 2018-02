Denunciaron al hermano de Pampita por violencia de género

Victoria Garay, de 18 años, denunció en las últimas horas al hermano de Pampita, Guillermo Ardohain de 32, por violencia de género.

Según explicó Victoria, Guillermo la maltrató física y verbalmente el pasado fin de semana y fue ella quien difundió esta información en su cuenta de Twitter.

"Fui a hacer una denuncia por violencia de género. Es increíble las vueltas que te dan, aunque tengas la cara golpeada, te derivan a cualquier comisaría con tal de no tomarte la denuncia", detalló Victoria.

"Hasta el viernes a la noche estuvo todo bien. Esto pasó a las 11 de la noche. Hubo una pelea en la cual me empezó a levantar el tono de voz. Le dije que no hacía falta que peleemos, que me deje en mi casa y que lo hablábamos más tranquilos. Se lo dije unas cinco veces para evitar lo que pasó", relató la joven al diario Clarín.

Y continuo con su descargo: "¿Qué fue lo que pasó? Nos insultamos, que en las peleas era habitual. Empezó a gritarme. Obviamente le grité yo, y entonces me empezó a agarrar fuerte, yo queriéndomelo sacar. Empezamos con gritos y terminé con moretones en la cara y en el cuerpo".

Además, Victoria contó que el domingo por la mañana fue a buscar sus cosas a la casa de Guillermo y él insultó a su mamá. "Ella ni se había metido. Nos dijo de todo, pero a la hora subió una foto conmigo".

Hasta el momento, ni Pampita ni su hermano hablaron públicamente sobre el tema. (Clarín y La Nueva.)