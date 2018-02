Detectaron un plan para secuestrar al papá de Gabriela Michetti

La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, contó hoy que la Policía de Laprida detectó conversaciones entre tres personas que planeaban secuestrar a su padre.

Michetti habló con Infobae y dijo que "fueron días muy difíciles" pero que "tenemos la tranquilidad que nos da el saber que la policía está sobre el tema y papá está cuidado".

Las personas involucradas en las conversaciones aún no fueron identificadas, pero la investigación continúa junto a la Justicia y la brigada antisecuestros.

La vicepresidenta llevó tranquilidad a los habitantes de Laprida y dijo que la casa de sus padres está con custodia policial por tiempo indeterminado.

"No sé por qué eligieron a mi papá. Hay sospechas de que algunas personas son de Laprida, por eso me da a que no tiene nada que ver con política sino que los eligieron como a cualquier otro".

Por otro lado, comentó que su padre tiene alzheimer y que en el pueblo "se sabe".

Por último señaló que "Laprida es un pueblo tan tranquilo, tan lindo y quiero que siga siendo así". (Infobae y La Nueva.)