"No somos un objeto parado al lado de un auto", dijo una promotora de automovilismo

Florencia Zaccanti habló en las últimas horas sobre la decisión sobre la decisión de la Fórmula 1 de eliminar la presencia de las promotoras en los circuitos, rol en el que ella se desempeña.

"Me cansé de leer cosas absurdas sobre las promotoras y las carreras…. 7 años trabajé en el automomovilismo… si seguimos de esta forma volvemos a la época medieval… no dejen en la calle a tantas chicas… la promotora no es cosificada, son los que critican que lo generan", escribió la ex "Gran Hermano" en su cuenta de Twitter.

Luego, dijo que "trabajé 7 años en el automovilismo argentino de promotora, y todavía sigo ligada. Amo el automovilismo, pero me parece cualquiera lo que están planteando. ¿Dejar a tanta gente sin laburo les parece? ¡Este trabajo es como cualquier otro! Nadie es objeto de nada, cada una elige este trabajo. A mí me dio mucho ser promotora, posibilidad de estudiar, de crecer, mantenerme sola".

Por último, finalizó con que "nunca tuve que hacer nada sexual para poder conseguir mi laburo. Si nos ponemos a replantear trabajos ¡me parece que tendríamos que mirar para otro lado! Y sepan que muchas chicas se mantienen y hasta mantienen sus casas con este trabajo. ¡Y la promotora no es un objeto parado al lado de un auto!". (MinutoUno y La Nueva.)