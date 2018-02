Madre e hijo se pelearon y 20 años después se reencontraron en el Cosquín Rock

Un joven se reencontró con su mamá en el festival Cosquín Rock tras 20 años de estar peleados y 15 sin verse.

Se trata de Agustín Nechuta y Carmen Isabel Cáseres quienes tuvieron diferencias en el pasado y creían que eran "irreconciliables".

Ella vive en Buenos Aires y él en Córdoba. Meses atrás, Agustín la llamó y se reencontraron en Santa María de Punilla para ir al festival.

Según contó Agustin, "en un taller de espiritualidad sentí la necesidad de hacer una sanación de vínculo".

Él es fanático de The Offspring y su madre aprovechó la oportunidad para acompañarlo a ver a la banda.

"Le dije que si de entrada. Después de 20 años nos reconciliamos y me invitó a esta fiesta", manifestó Carmen.

Luego de invitarla, Agustín creyó que ella no podía aguantar el ritmo del festival y le propuse verse después, pero ella se negó.

"Quería ir cueste lo que cueste. Ya tenía el bolso hecho y no me iba a hacer cambiar de opinión. No me lo quería perder por nada", dijo la mujer. (MinutoUno y La Nueva.)