Trata de personas: “Es una forma de esclavitud moderna”

Por Gerardo Monforte/gmonforte@lanueva.com

El bajo índice de denuncias por trata de personas con fines de explotación laboral y sexual en nuestra zona, sumado a una conciencia social de naturalización de estos delitos y la falta de compromiso de organismos estatales a la hora de investigarlos, dificultan la lucha diaria contra este flagelo.

Franco Di Santi, presidente de la ONG Bahía contra la Trata, precisó que la cantidad de denuncias por trata laboral en Bahía Blanca y la región es mucho menor que el número de presentaciones vinculadas con la explotación sexual.

“Es muy bajo el nivel de denuncia y esto obedece a una cuestión cultural al no advertir estos delitos como algo negativo, sino como una situación que siempre está, que va a seguir estando y no nos damos cuenta de que podemos ser protagonistas de un cambio”, confirmó Di Santi.

“En la trata laboral y sexual hay un bajo índice de denuncia por parte de la víctima, si se tiene en cuenta que el número telefónico 145 es gratuito y mantiene el anonimato del denunciante. Si estos casos se denuncian en esa línea, el Estado queda obligado a investigarlos y se llega a la verdad, porque ni siquiera están ocultos”, añadió.

Para el abogado la explotación laboral se incrementará en la medida en que el Estado no controle el empleo en campos y no investigue los casos de trabajadores registrados incorrectamente en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Agregó al respecto que las actividades económicas con empleados informales generan alta rentabilidad.

Según el especialista, en el caso de la trata con fines de explotación sexual se presenta el mismo panorama.



“Antes no sólo que el Estado no investigaba, sino que avalaba municipalmente este delito e indirectamente cobraba una forma de impuesto. En ese sentido, notamos que ahora eso se investiga”, indicó Di Santi.

“Falta profundizar (la lucha contra estos ilícitos) con investigaciones que deben ser sostenidas por otros organismos estatales como el Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Tienen que involucrarse más activamente y brindar herramientas en los modelos de prevención”, acotó.

Del mismo modo, opinó que la falta de estadísticas oficiales actualizadas sobre hechos vinculados con la trata es un problema generalizado.

“La prevención de la trata laboral es uno de los principales desafíos, porque vemos que por ahora es difícil combatirla. Hay un conflicto de fondo relacionado con el precio de la mercadería que se produce, las condiciones laborales y cómo se controla a las empresas”, explicó.

Siguió diciendo que “como sociedad, en el siglo 21, no podemos tolerar que haya personas a las que se les vulneran sus derechos, como ocurrió en el último caso de trata laboral al hallar niños con marcas en sus manos por cosechar hortalizas en la zona de Cerri”.

“No podemos naturalizar que una persona sea reducida a la servidumbre, que es una forma de esclavitud moderna. Hace siglos estábamos anestesiados como sociedad y no advertíamos estos hechos; hoy seguimos sin verlos”.

Explotación laboral

El titular de la ONG bahiense remarcó que la trata laboral es más difícil de detectar, porque no se publicita a diferencia de la explotación sexual, y se registra fundamentalmente en establecimientos rurales.

De todas maneras, indicó que existen mecanismos para revertir las malas condiciones de trabajo.

Di Santi explicó que no son muchos los allanamientos que se realizan en el marco de causas por trata laboral.

“El Estado debe supervisar y evaluar las condiciones de trabajo y después la justicia tendrá que determinar si es trata laboral o no. Consideramos que falta esa tarea estatal previa”, dijo el letrado, quien agregó que hay más víctimas mayores de edad que menores.

El hecho más reciente de explotación laboral se descubrió el fin de semana pasado, tras un allanamiento en Colonia La Merced, donde fueron rescatados cinco menores (de entre 10 y 15 años) y cuatro adultos, quienes al parecer eran explotados laboralmente por el dueño del lugar.

El procedimiento se produjo en una quinta ubicada en el kilómetro 708 de la ruta 3 sur, donde los damnificados trabajaban en condiciones precarias y de hacinamiento, según informaron fuentes judiciales.

“Los investigadores constataron la presencia de niños con las manos arruinadas por la cosecha de lechuga y frutas. Si bien hay una cuestión cultural, no se puede permitir esta situación”, analizó Di Santi.

En tanto, el fiscal federal Antonio Castaño requirió la elevación a juicio de otra causa por explotación laboral en perjuicio de cuatro personas -entre ellas un menor de edad- en un comercio de Carmen de Patagones.

A raíz del presunto delito se procesó a una pareja de nacionalidad boliviana compuesta por Edu Santiago Amaru Condori (40) y Carmen Lurdes Alanoca Canaviri (33).

La investigación se inició a mediados de 2016, luego que dos personas denunciaran el hecho ante la justicia.