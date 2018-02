Tiembla el piso: Laucha Iencenella festeja 40 años con la música

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Desparrama mística. Por sus canciones, por su pasión por la música y por su amplia trayectoria. Sergio "Laucha" Iencenella festejará sus 53 años y sus cuatro décadas con la música mediante una fiesta llena de sonidos.

Se llama "Tanto Amore" y será este miércoles, desde las 21, en Corrientes 123 (Fórum), con entradas anticipadas a 100 pesos.

Entre las sorpresas saldrá en vivo su hermano Néstor, quien presentará de manera online el disco Metafísica y capricho.

Además, pasará música DJ Segovia y por supuesto, el plato fuerte: tocará Tiemba D Niro, que está integrada por el Laucha (bajo y voz), Jeremías Barcos (teclado), Lucas Cheche (guitarra) y Pablo García del Cerro (batería).

La banda está trabajando en un repertorio que en su mayoría son composiciones de Iencenella. También mezclan algunos temas de otros compositores.

"¿Qué mejor que festejar sobre el escenario y con estos excelentes músicos?", se pregunta sinceramente Laucha.

— ¿Cómo será posible la participación de tu hermano, desde México?

—Va a abrir el recital tocando en en vivo desde la ciudad de México y presentado su reciente material, esto se hace con una trasmisión directa via Internet.

—¿Cómo podrías definir estas cuatro décadas con la música?

—Con una sola palabra: amor. Los que amamos lo que hacemos saben de lo que hablo, el famoso amor al arte y poder hacerlo durante 40 años es realmente un privilegio.

Un vinilo de electrónica

-¿En qué maniobra andás, más allá de tu banda?

Este año voy a sacar un disco de música electrónica que se llama Noisette Future. Lo vengo trabajando hace un tiempo con todas composiciones mías. Está pensado para formato vinilo pero primero sale en formato digital por cuestiones de costos.

—¿En dónde te encuentra este boom de la cerveza artesanal, te sumás o preferís otra bebida?

—La cerveza nunca me gustó demasiado yo soy mas del vino tinto, o un tomatito con orégano (risas).

Se lo extraña

—¿Para cuándo el gran regreso de Apóstrofes & The Zappayos?

—Mucha gente me pregunta lo mismo. Para el que no sabe, tocábamos temas de Frank Zappa. No sé si algún día nos volveremos a juntar... Pero bueno, con Tiembla d Niro tocamos tres temas de Zappa en el show, así que están todos invitados para festejar este miércoles.

Un crack

Desde fines de los años `70 Laucha compone, toca el bajo y canta en distintas bandas. También se encarga de grabar discos de todos los estilos en su propio estudio. Fue el mentor de los dos volúmenes de Las mejores bandas del sur argentino.