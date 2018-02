“Foquito”, el soñador de EDES

Esta semana llegué a 48 horas sin luz en 3 días. Cuando los teléfonos de EDES ya no atendían decidí ir hasta la oficina de la primera cuadra de calle Moreno.

Me atendieron 4 chicas. Ninguna supo decirme cuándo me iban a devolver la luz. Ninguna me supo decir por qué EDES me hace sentir el rigor rápidamente (me corta la luz inmediatamente cuando no pago) y por qué yo no puedo hacer lo mismo (los reclamos tardan meses en ejecutarse además de idas, vueltas, etc.).

Las chicas se turnaban para mellar mi paciencia, entre la atención de una y la de otra se tomaban de 15 a 20 minutos. Pero esperé. La última de las empleadas que me atendió me dio el libro de quejas. Otra me dijo “Hay cortes en toda la ciudad. Acá estamos funcionando con equipo propio porque también la tenemos cortada”. Como si eso fuera una respuesta que me conformara.

+++

Mientras esperaba, miraba una de las pantallas. Con subtítulos un dibujo animado enseñaba de dónde viene la luz y para qué se usa. “Foquito” (juro que ese era el nombre del dibujito) también decía que actualmente en las casas hay muchos artefactos que usan electricidad y por supuesto no podía faltar el insoportable “es necesario cuidarla” (una medida que es sólo para hogares, no llega para las vidrieras de los negocios a las que se ve encendidas de día, de noche… o de los locales de electrodomésticos con 200 televisores encendidos las 24 horas).

Pobre “Foquito”, ni las autoridades de EDES lo escuchan. Me lo crucé en un pasillo de calle Moreno.

—Ay “Foquito”, “Foquito”… en EDES no saben que hay más televisores, aires acondicionados, heladeras, computadoras, cargadores de celulares que hace 20 años… y los comerciantes y empresarios no se enteraron de la crisis energética.

Me dio ternura “Foquito”. Pide solidaridad en un mundo individualista. Vamos “Foqui”, no dejés de soñar.