Sigue la bronca y el dolor por el cierre de la estación de trenes de Sierra de la Ventana

Cientos de personas se mostraron muy tristes en las redes sociales de La Nueva. tras la noticia del cierre de la Estación de Trenes de Sierra de la Ventana.

La nota, que tuvo decenas de miles de reacciones y comentarios en las redes sociales, tiene que ver con la decisión del gobierno de disolver Ferrobaires.

El cierre oficial será el 15 de marzo próximo. Desde ese día quedarán clausuradas no sólo la estación de Sierra, sino otras importantes del ramal en esta región, como las de Coronel Pringles, Laprida, Saldungaray, Cabildo y, hacia el sur, todas las de la línea Pedro Luro-Stroeder-Patagones.

Y no es solo el drama por el cierre histórico: por la decisión del gobierno 1.300 personas quedarán sin trabajo en la provincia.

Algunos de los comentarios de nuestros lectores fueron:

Elisa Lichy: "Es el gobierno más insensible que me tocó vivir".

Lidia Dehumara le respondió: "Es una mezcla de la basura que se fue y los pensamientos siempre revolucionarios de los que llegan. Me da mucha pena que se cierren esas estaciones y se levante ese servicio".

Juan Martinoli: "Entiendo perfectamente el dolor y la amargura de esta gente, vengo de familia de ferroviarios, mi padre fue jefe de Estación en varias estaciones del Urquiza, en Corrientes y Entre Ríos. Vivíamos en las estaciones y aunque yo no soy ferroviario lo llevo en la sangre, todo esto me causa tristeza".

Stella Ledesma: "¡Sin trenes se cae la economía regional! Para que un país crezca tiene que tener servicio de trenes. Así lo hicieron los países después de guerras mundiales. No puede mejorar el transporte si se sacan los trenes".

Jimmy Ponce: "Lástima que nadie hace nada para evitar estas cosas, debe ser el único país que no va a tener trenes".

Jorge Ridzevski: "Es paradójico, hablan (desde el cipayismo) de parecerse a los países serios e importantes en el concierto mundial en donde los ferrocarriles son el medio de transporte fundamental y mientras tanto están eliminando los ferrocarriles".

Mario Gerardo Morán: "No hay que atribuirle a un solo gobierno esta destructiva acción contra los trenes, que son la base de un gran país como el nuestro. Todo sería muy distinto si se hubiesen hecho las cosas diferentes, invertir en los ferrocarriles es invertir en una mayor integración, desconcentración de la población haciéndola más equitativa, se disminuyen costos de distribución. Es una actitud más que demuestra que hay poderes más allá de estos títeres que nos gobernaron siempre, a los cuales no les interesa nuestro crecimiento como Nación".

Roxana Morena: "Me duele que en este país no puedan o no quieran mantener los servicios de tren. Te vas a otros países y se manejan a todas partes con el tren. Yo he ido muchas veces en tren a Sierra y este año fui pero tuve que bajar en Tornquist. El tren es ideal para el turismo".

Martin Bourras: "Fuerza a todos los despedidos, pero lamentablemente a esta pelicula ya la vimos".

Juan Manuel Perez Rocha: "Triste noticia, pero esperada por esta gente que nos gobierna. Más triste es ver y escuchar gente que dice que no se los deja gobernar, que es culpa de los sindicatos y del peronismo. Hace dos años que nos están matando de apoco. Fuerza".

Cristina Lazzarini: "¡Cuánta tristeza por favor! Eran tan poquitos el año pasado pidiendo por el tren.¡Cuánta cuánta pena! Abrazo enorme para todos los compañeros laburantes".