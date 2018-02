Llegan tres noches de corsos en la principal arteria comercial

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La Agrupación de Comparsas de Punta Alta anuncia tres noches de fiesta carnestolenda por la principal arteria céntrica de la ciudad.

Las citas fueron fijadas para mañana domingo, el lunes venidero, y el domingo 18 de este mes, desde las 21.30 (el corsódromo se cerrará alrededor de las 18).

La entrada fue fijada en 50 pesos y los menores de cinco años podrán ingresar sin cargo.Habrá venta de espuma.

Se instalarán dos palcos a lo largo del circuito, mientras que el escenario principal estará ubicado en Humberto y Bernardo de Irigoyen.

En el cierre de la primera noche, actuarán Scola do Samba Porto Alegre, la Compañía América Morena y la comparsa Vamo' Arriba. El lunes, subirán al escenario el grupo de cumbia Wopa; y el lunes 18, será el turno de La banda al rojo vivo.

Participarán en el desfile Acuarelas, Iberá, La Murga de la Abuela, Zamba Libertad yD'Aimará.

Ramón Silva, referente de la Asociación de Comparsas de Punta Alta, dijo que en esta ocasión se cuenta con la colaboración de un particular y la comuna.

En este último caso el municipio rosaleño autorizó el desarrollo de los corsos por la calle de la ciudad, tras una reunión matenida con los organizadores y, al mismo tiempo, prestará, por ejemplo, los servicios de los inspectores de Tránsito, el áre de Servicios. En este último caso, para la limpieza del sector luego del desfile.

El dinero que se recaudará se dividirá entre las comparsas participantes y el privado que prestará su apoyo.

"No habrá competencia, sino que los recursos se entregarán de acuerdo a la cantidad de trajes, entre otros aspectos. Nosotros estamos para festejar los carnavales. Así lo sentimos, ofrecemos todo lo que sabemos hacer al público", indicó Silva.

En tanto comentó que ya presentaron en el municipio local un proyecto para diagramar un corsódromo, fuera del radio céntrico.

Comentó que la idea es utilizar los terrenos del ex ferrocarril, lindantes a la Estación Solier, a metros de Alem.

"En principio se necesitaría colocar 350 metros de largo por seis metros de ancho de carpeta liviana de asfalto negro, iluminación, cierre con alambrado olímpico, y más adelante, las gradas. Sería un espacio multifunción".