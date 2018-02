Algún día, ellos se cansarán de salir mirando el piso. ¿Será hoy?

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

"Lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a perder. No nos sentimos inferior a nadie, pero lo tenemos que demostrar dentro de la cancha. Si queremos ganar, debemos salir a ganar”.

La frase del arquero aurinegro Jorge Carranza refleja un sentimiento de culpa. Olimpo sabe que para alzarse con una victoria tendrá que extralimitarse. Ser más atrevido, respetar al rival lo justo y necesario y estar convencido de que los puntos llegan con los goles. Y para convertir es vital atacar, desligarse de las ataduras y liberar la mente.

Reconozco que es difícil, que la presión te oprime el cerebro y que la jerarquía del equipo contrario otra vez es superior, pero Olimpo atraviesa un momento donde el “matar o morir” ya se le empezó a hacer carne. Porque está penúltimo en las posiciones, anclado en el descenso, muy lejos de los adversarios que puede alcanzar y con el arco vulnerado en 12 de los 14 cotejos que ya disputó.

Para describirlo de alguna manera, el conjunto bahiense debe ganar hoy para no entrar en terapia intensiva ni empezar a depender de un respirador artificial.

Al menos esta tarde-noche, los de Bassedas no tendrán que enfrentar a un contrincante que viene con el ánimo por el piso. Porque ante equipos abatidos y desahuciados, perdió. Sí no me cree, repase el fixture: Olimpo “resucitó” a Newell's, Gimnasia, Vélez, Patronato y River, el último sábado.

Racing viene con el pecho henchido, goleó a Huracán en su última presentación y en el país y en gran parte del mundo se sigue hablando del pibe maravilla, que es nuestro, que es de acá, y que en menores de la Liga del Sur enfrentó varias veces a Olimpo con la camiseta de Liniers, aunque nunca lo hizo en la máxima divisional del fútbol de AFA. Hoy será la primera vez de Lautaro Martínez midiéndose con Olimpo, en un Carminatti que lo mirará de reojo y donde despertará, entre los hinchas aurinegros, más de un “¿por qué no pasaste por Olimpo antes de irte a Racing?".

Bien, volvamos a este Olimpo que de local sacó 5 puntos sobre 18 en la Superliga y que con Bassedas perdió los dos juegos que sostuvo. Justamente el DT, que en esos dos compromisos mantuvo la misma formación, está obligado a hacer modificaciones.

Mauricio Rosales y Emiliano Tellechea dejaron libre el flanco derecho. Se desgarraron en los isquiotibiales y ya empezaron con la primera de las tres semanas y media que tendrán de recuperación.

Por Rosales volverá Cristian Villanueva, quien en los dos cotejos de este 2018 ni siquiera concentró. Y por “Emi”, seguramente, jugará, con perfil cambiado, Ezequiel Vidal, el que más convenció al orientador después de algunos ensayos, corrimientos tácticos y cambios de nombres.

Pero Bassedas no quedó tranquilo y le devolverá la titularidad a David Depetris, quien ingresará por Luis Vila en una modificación táctica.

Todavía quedan entradas locales, visitantes y plateas

¿Se agotarán? Hoy, de 9 a 13 en las boleterías del estadio Carminatti, continua la venta de entradas locales, visitantes y plateas. Ayer, cuando las ventanillas cerraron a las 18, quedaban alrededor de 1.800 tickets visitantes, 600 locales y 50 plateas para el sector que le fue destinado a los hinchas racinguistas (150 butacas sobre el sector de calle Chile). Debido al operativo policial, le prohibieron a Olimpo vender entradas después de las 13.

Los valores. La popular para los sectores local y visitante tiene el mismo valor: 320 pesos. En tanto, damas y jubilados, 170 y menores (entre 2 y 11 años), 100. Las plateas (en el sector de Olimpo quedan un montón): socio, 600 $; no socios, 1.600 y sector visitante, 2.000.

El 27,77 por ciento. De los puntos como local sacó Olimpo en la Superliga, que ganó sólo un partido (2-0 a Chacarita), igualó 2 y perdió 3. Son 5 puntos sobre 18, muy poco si pretende mantener viva la ilusión de la permanencia.

Así arranca. Como ayer no jugó ninguno de los equipos a los que supuestamente Olimpo puede alcanzar en los promedios, se puede decir que el aurinegro arrancó la fecha 15 a 10 puntos de Tigre y Patronato, a 11 de Vélez, a 12 de Huracán y a 18 de San Martín SJ. Panorama más que complicado si se tiene en cuenta de que quedan 39 unidades y el aurinegro, hasta ahora, cosechó 9 en 14 compromisos.

El equipo sensación. La Reserva de Olimpo, que ganó los cotejos que sostuvo en este 2018 (2-1 a Belgrano y 3-1 a River), recibirá a las 9 a Racing en el complejo de Teléfonos. El once dirigido por Bonjour será: Villar; Lacunza, Orozco, Herranz, Silva Torrejón; Covea, F. García, Hadad, Llambay; A. Rodríguez y Katz.

Doble función. Walter Sarti, coordinador del plantel profesional, fue el elegido para dirigir la Primera local, en reemplazo de Plácido Sangronis. Por ahora, "Walterio" sigue con ambos cargos, por lo menos hasta que el plantel mayor de la Liga empiece a entrenar, casi seguro el lunes 19 de este mes.

Formaciones

Olimpo: Carranza; C. Villanueva, S, Ojeda, Cahais, Pantaleone; E. Vidal, Porras, Bellocq, Villarruel; Troyansky y Depetris.

Racing: Musso; R. Saravia, Sigali, Donatti, A. Soto; Zaracho, N. Domínguez, D. González, N. Cardozo; L. Martínez y L. López.

Hora: 19.15.

Árbitro: Fernando Rapallini.

TV: Fox Sports Premium.