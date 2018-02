Argentina XV goleó a Chile en el sur: 57 a 12

El combinado Argentina XV vapuleó hoy a Chile por 57 a 12 en la segunda fecha del torneo de la Americas Rugby Championship, en un encuentro disputado en el estadio Agustín Pichot, de Ushuaia.

El primer tiempo mostró a un equipo argentino superior en el scrum, vía por la que logró el primer try del partido a través de Santiago Portillo y luego un try penal. Otra conquista de Tomás Videla y la puntería de Juan Cruz González, le dieron la ventaja de 24 a 5 al equipo local con la que se cerró la primera parte.

Pese al tempranero try de la visita en el complemento, Argentina XV no se desesperó. De a poco fue imponiendo su superioridad y con una seguidilla de tries, redondeó un amplio resultado final.

El próximo sábado Argentina XV visitará a Uruguay, en Maldonado. El elenco charrúa lidera el torneo, ya que derrotó a Canadá y a Brasil en sus dos primeras presentaciones. (NA).