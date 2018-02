Seis Naciones: Inglaterra le tiró presión a Irlanda

Inglaterra, vigente campeona del Seis Naciones, cumplió hoy con los pronósticos y derrotó en Twickhenham a una combativa Gales por 12-6, por la segunda fecha del Seis Naciones.

Dos tries del ala Jonny May en la primera mitad le dieron el triunfo a los dirigidos por Eddie Jones, quienes en la tercera fecha se desplazarán a Edimburgo para enfrentarse a Escocia en Murrayfield, con la Copa Calcuta en juego, el próximo sábado 24. Gales no podrá conseguir el Grand Slam pero todavía puede pelear el título. Se enfrentará en la tercera fecha, también en dos semanas, a Irlanda en Dublín.

Por su parte Irlanda vapuleó sin problemas a Italia (56-19), también por la segunda jornada del torneo europeo y en partido disputado en el Aviva Stadium de Dublín.

Inglaterra e Irlanda encabezan las posiciones con 2 partidos ganados.

La programación de este fin de semana se completará mañana, cuando se enfrenten Escocia-Francia, a partir de las 11.50, por ESPN3.

Derrota de Jaguares

En el último amistoso preparatorio, Jaguares perdió hoy ante Blue Bulls 21 a 12, con tries de Julián Montoya y Javier Ortega Desio (convertido por Juan Martín Hernández). El próximo sábado, los dirigidos por Mario Ledesma debutarán frente a Stormers en Ciudad del Cabo.