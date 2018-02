El reiterado reclamo a ABSA y la falta de soluciones: "Tengo el departamento inundado de agua de cloaca"

Una vecina del barrio Riccheri le contó a La Nueva. que ya hizo reiterados reclamos ante ABSA porque el departamento se le llena de líquidos cloacales y no tiene nada tapado.

"Desde ayer que estamos llamando a ABSA para que venga a destapar los desagües principales y no vienen. Llamé a un particular para que me destape las cañerías y no tengo nada tapado", comenzó contando Marianela Bini, que vive en Terrada al 2.900.

"Tengo el departamento inundado, cada una hora estoy sacando agua y más agua. Llamamos ayer y nos dijeron que tal vez mañana pase una cuadrilla. No vinieron, volvimos a llamar y nos dijeron lo mismo", siguió y deslizó: "¿Van a pasar mañana domingo? Ees una tomada de pelo".

Bini contó que por estos problemas tuvo que llevar a su hijo de 3 años con los abuelos ya que "no se puede estar así".

"Nadie puede estar, pero si me voy se me inunda todo y se me estropean los muebles y electrodomésticos", lamentó.