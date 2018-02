Murió uno de los actores de "House of Cards"

El actor estadounidense Reg E. Cathey, ganador de un premio Emmy de la Academia de Televisión norteamericana por su performance en la serie de Netflix House of Cards, falleció ayer a los 59 años en la ciudad de Nueva York víctima de un cáncer de pulmón.

Cathey luchaba contra la enfermedad desde hacía ya un tiempo y murió rodeado de sus familiares y amigos más cercanos, según indicó un reporte del sitio TMZ, especializado en noticias de la farándula de ese país, replicado por la agencia española EFE.

El personaje suyo en el drama político era muy allegado al despiadado protagonista, ya que Frank Underwood solía visitar su local porque él hacía las mejores costillitas asadas de Washington. Por ese papel alcanzó el Emmy en 2015 en la categoría de "actor invitado", además de otras 2 nominaciones en 2014 y 2016.

Cathey también interpretó el rol del periodista reconvertido en político Norman Wilson en la serie de HBO The Wire (2002-2008).

"No solo fue un maestro como actor, sino uno de los seres humanos más encantadores con los que he compartido largos días en un set", afirmó el guionista y productor David Simon, creador de The Wire, a través de su perfil en Twitter.

Por su parte, Beau Willimon, creador de House of Cards, no fue menos y señaló que Cathey “estaba repleto de vida, generosidad, humor, dignidad y era un fuente de talento”. (Télam)