Qué pidió Nahir Galarza en la carta que escribió desde la cárcel

La defensa de Nahir Galarza reafirmó su versión de que la joven detenida asesinó a su exnovio, Fernando Pastorizzo, en una reacción contra la violencia de género que habría ejercido sobre ella.

Lo hizo a través de Jorge Zonzini, el vocero contratado por la familia, quien difundió una carta escrita por Nahir en la que le pide a Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), una entrevista personal.

"Hay 150 mensajes de hostigamiento y violencia de género desde el 28 de junio de 2015 hasta el día del suceso trágico de la víctima hacia Nahir; a eso se le suman los mensajes por whatsapp, más todo el proceso de los testigos, que dejan en claro que no hay un entendimiento de lo que es la violencia de género", dijo Zonzini a Diario Uno.

Para Zonzini, "el caso de Nahir encuadra (en un caso de violencia de género), porque a pesar de haberle dicho en reiteradas ocasiones que no a Pastorizzo, a pesar de que lo bloqueaba, había sido su primer novio y tenía una capacidad emocional mucho menor a la intelectual".

En la nota dirigida a Tuñez, Nahir le manifestó su "agradecimiento eterno" por su intervención en el caso. "Me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda", escribió la joven.

Sin embargo, la respuesta del INAM no fue la que esperaban, ya que el organismo aseguró que no participa en la investigación sobre la muerte de Pastorizzo.

La carta

A la sra. Directora Ejecutiva del I.N.A.M.

Fabiana Tuñez

Me dirijo a usted a los fines de dar mi agradecimiento eterno por su intervención en el caso que aquí en Gualeguaychú me tiene como detenida con prisión preventiva. Asimismo le transmito que me encantaría la posibilidad de que usted pueda tener el buen gesto de una entrevista personal aquí en mi celda. Para ello el señor Zonzini, Jorge quien se encuentra a cargo de mi exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, en caso de ser factible queda a su disposición para el traslado a esta ciudad si fuera necesario.

Desde ya, una vez más, gracias por sus esfuerzos.

La respuesta

El Instituto Nacional de las Mujeres aclara:

En virtud de la información imprecisa que ha circulado por algunos medios de comunicación en relación a una posible intervención de este organismo en la causa del asesinato de Fernando Pastorizzo, el INAM aclara:

Que el día 30 de enero del corriente se presentó en nuestras oficinas el Sr. Jorge Zonzini alegando ser el “manager” de la familia de Nahir Galarza con una nota y un informe dirigidos a la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género).

El Sr. Zonzini dejó una copia del informe, que se encuentra sujeto a análisis por parte de las y los profesionales competentes de este Instituto.

Dicha recepción de documentación no implica en modo alguno un posicionamiento del INAM frente a la causa, ni debe inferirse de la misma una decisión de intervención activa por parte de este organismo.

El INAM se pone a disposición de los medios interesados para responder cualquier duda o consulta adicional sobre el tema. (TN y La Nueva.)