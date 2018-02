Canadá reescribe su himno nacional para que no tenga distinción de género

Tras una batalla de años, Canadá tendrá un himno nacional sin distinción de género, luego de la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de 2016 que modifica algunas palabras de versos que solo enunciaban al masculino.

La reforma de O Canada, himno nacional de ese país, fue aprobada anoche en una votación con la oposición de los senadores del Partido Conservador, quienes habían evitado que la iniciativa tuviera éxito el año pasado.

La aprobación del texto representó una victoria para algunos sectores que, tras 12 intentos fallidos en transformarlo, a partir de ahora tendrán un himno plural y en el que todos los géneros están representados.

O Canada tiene un texto oficial inglés basado en un poema de Robert Stanley Weir escrito en 1908 y fue adoptado como canción patria en 1980, en lugar de God Save the Queen, sostenido como miembro de la Comunidad Británica de Naciones, que hoy sigue siendo el himno real del país.

La modificación se efectuó en el verso "In all thy sons command", que en español significa "Al mando de todos tus hijos", y será reemplazado por "In all of us command", cuyo pronombre, que en español significa "nosotros" o nosotras", en inglés es neutro.

Una vez que el gobernador general otorgue la aprobación real a la legislación, la modificación se convertirá en ley, consignó la agencia de noticias EFE.

El proyecto de ley fue impulsado por el diputado liberal Mauril Belanger, quien murió poco después de que se rechazara la aprobación en 2016. A modo de homenaje, en su funeral fue entonado el himno en la versión neutra.

"Estoy muy feliz. Son treinta años que buscamos volver el himno, algo importante para el país, inclusivo de todos nosotros. Puede parecer poca cosa, solo dos palabras, pero en realidad es algo grande. Ahora podemos cantar con orgullo al saber que la ley nos respalda", celebró la senadora Frances Lankin.

La poeta, crítica literaria y activista política canadiense Margaret Atwood también manifestó su júbilo y dijo "Gracias" en Twitter al Senado por aprobar una ley con "género neutral".

Atwood, autora de El cuento de la criada, novela que fue adaptada en formato televisivo y que describe una sociedad distópica en la que las mujeres pierden sus derechos y son utilizadas como esclavas sexuales, fue una de las impulsoras de la idea, que empezó a tomar fuerza en 2013.

En ese momento, junto a la ex primera ministra Kim Campbell, defendieron su postura al argumentar que el himno inicialmente fue neutral en cuanto al género, con la frase "tú nos ordenas", pero fue modificado para incluir la palabra "hijos" en 1913.

No obstante, los conservadores consideraron que una decisión de este tipo debería tomarse tras una consulta popular.

"Me opongo porque creo que los canadienses quieren hablar por ellos mismos al tratarse de nuestro himno nacional. Se trata de una cuestión que le corresponde decidir al pueblo, no solo a un par de senadores", señaló el senador Don Plett. (Télam)

El himno original

El himno neutral