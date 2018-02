El policía que defendió al turista estadounidense se siente "abandonado por la Justicia"

El policía local de Avellaneda Luis Chocobar, quien mató a uno de los delincuentes que había apuñalado a un turista estadounidense asaltado en el barrio porteño de La Boca y fue embargado por 400 mil pesos mientras es investigado por el hecho, dijo que se siente "abandonado por la Justicia".

"Me duele porque ayer me llamaban héroe y ahora me ven como un asesino", expresó Chocobar, de 30 años, quien aseguró tener "miedo por todo lo que está pasando".

El policía estuvo detenido varios días, pero finalmente fue liberado aunque permanece complicado en el hecho.

"No puedo hablar mucho porque la causa está abierta. Yo actué cuidando la vida de terceros y resguardando", expresó Chocobar en declaraciones al diario Clarín.

Chocobar mató a uno de los delincuentes que atacaron a Frank Joseph Wolek el pasado 8 de diciembre pasado y que a causa de las graves heridas sufridas estuvo cerca de morir.

El policía estaba vestido de civil y camino a su trabajo cuando el viernes 8 de diciembre vio cómo dos asaltantes le robaban a Wolek, de 60 años. El efectivo se identificó como policía y alertó a los sujetos, quienes empezaron a escapar.

En ese momento, Chocobar le disparó a uno de los delincuentes, Pablo Kubok, de 18 años, quien horas después falleció en el hospital Argerich, mientras que el turista fue llevado a idéntico centro asistencial y semanas después fue dado de alta.

Chocobar había sido acusado en primer término de "exceso en la legítima defensa".

Defendió a un turista poniendo en riesgo su vida cumpliendo con su compromiso de servir y proteger y termino embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) 1 de febrero de 2018

En el caso opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, a través de su cuenta de la red Twitter: "Defendió a un turista poniendo en riesgo su vida cumpliendo con su compromiso de servir y proteger y termino embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia", advirtió el funcionario. (NA)