“El clima no debe influir”, dijo Juampi Vaulet

Bahía Basket intentará prolongar su buen momento, recibiendo al ascendente Argentino (Junín), desde las 22, por la Liga Nacional, arbitraje de Pablo Estévez, Mario Aluz y Raúl Lorenzo.

Mientras que, desde las 19, se disputará el partido de la Liga de Desarrollo.

Ambos llegan con idéntica racha de tres victorias, con la diferencia que Bahía las cosechó como local y los juninenses en la ruta. Bahía derrotó el último viernes a Salta Basket, por 93 a 73, llegando a sacar 34 de luz.

El regreso de Jamaal Levy pareció fundamental para mostrar un equipo renovado, con una energía diferente desde el banco. Y todos crecieron. Incluyendo a Juan Pablo Vaulet, que pareció recuperar la confianza.

“Me sentí un poco más suelto y me tocó tomar decisiones en algunos momentos que, por suerte, salieron bien. Y, también, ayudó que fuimos ganando por amplia diferencia”, entendió el cordobés.

Argentino viene de superar consecutivamente y como visitante, a Salta Basket, Quilmes y Peñarol, estos dos últimos en Mar del Plata.

“Argentino siempre se caracterizó por ir al frente, ser un equipo luchador. Siempre nos costó. Encima, tiene buenos jugadores. Van a venir a llevarse el partido”, aseguró Vaulet.

Bahía tendrá su plantel completo y quedó demostrado que si alcanza buen nivel se hace un equipo largo, con muchas variantes.

“La llegada de Jamaal (Levy) nos ayudó bastante”, aseguró Vaulet.

“Al ser experimentado sabe leer muchas situaciones tanto en ataque como en defensa. Y, también, cuando no está dentro de la cancha te ayuda, sobre todo a los más chicos”, resaltó Juampi.

El alero, al igual que el resto, tuvo una muy buena actuación ante los salteños.

“Jugar un partido así te sube la confianza. Esperemos seguir así, sobre todo como equipo”, opinó.

El calor puede llegar a ser un factor influyente en el desarrollo del partido.

“Tenemos que estar preparados. El clima no debe influir”, opinó Vaulet.

Uno es baja y otro en duda

El técnico juninense, Eduardo Japez, no podrá contar con Luis Cequeira -debido a una lesión en la mano derecha-, mientras que Anthony Kent, quien arrastra un esguince de rodilla, viene trabajando diferenciado y probará para evaluar si está en condiciones.

El resto del plantel lo integran Luciano Massarelli, Juan Cangelosi, Matías Bortolín, John Millsap, Marcos Saglietti, Gastón García, Diego Figueredo, Agustín Acuña y Guido Mariani.

“Para competir tenemos que estar todos listos, no solamente los que salen desde el arranque. No dependemos de nadie en particular, salvo en algunas situaciones específicas. Y que cada uno ayude atrás o adelante. Debemos sentirnos cómodos”, dijo Vaulet.